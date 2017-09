Atacó a golpes a su mujer, a sus hijos y destruyó los bienes de la casa

15/09/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció a su ex pareja en la Oficina del Menor y la Mujer porque éste se tornó violento y rompió los bienes de la vivienda porque sus hijos no quisieron ayudarlo a ingresar unos hierros al inmueble. El hecho se registró en la tarde y la mujer radicó una denuncia en contra de su ex pareja de la que se encuentra separada desde hace 5 años y tiene 7 hijos en común y viven en el mismo terreno, pero en diferentes lugares.

El hombre ingresó por el frente de la vivienda donde vive la mujer con sus hijos para solicitarles a algunos que lo ayudara a ingresar unos hierros. Ante la negativa de sus hijos, éste se molestó y se tornó violento y agresivo comenzando a romper las cosas del inmueble, insultándola a la denunciante, la que no le contestó por temor a que fuera golpeada por el denunciado.

Del caso tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso que se realice una inspección ocular en el lugar y se realice un relevamiento vecinal.