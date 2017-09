Fotos Conocido mecánico entregó a su hijo, por raptar a su exesposa

Un peligroso sujeto -que permaneció más de 24 horas prófugo- fue entregado ayer por su padre a la policía, que lo buscaba por golpear, amenazar y mantener secuestrada a su ex pareja, una docente de La Banda, con quien tiene un hijo en común. El acusado, de apellido Álvarez, (33) fue aprehendido durante la jornada de ayer, cuando su padre -un conocido vecino del Bº Centro, dueño de un taller mecánico- llamó a la policía e informó que su hijo había llegado por la madrugada a la casa y se acostó a dormir. Álvarez era buscado desde el pasado martes, cuando -violando la medida judicial que le habían impuestoarribó a la casa de su ex pareja, docente residente en el Bº Ampliación Palermo, con intenciones de ingresar al lugar para retirar sus pertenencias. Según denunció la educadora, el acusado ingresó a la casa donde ella reside junto a su hija, utilizando una llave que tenía, y tras sorprenderla dentro de la habitación la amenazó y la obligó a dormir con él. Al día siguiente, el acusado se despertó exaltado -aparentemente por el consumo de sustancias- y le pidió a la docente que dejaran al menor en la casa de una tía ya que él quería hablar a solas con la víctima. Ella, para resguardar al niño, aceptó. Cuando iban en el auto Álvarez comenzó a agredirla físicamente delante del menor aduciendo que los iba a matar a los dos y después se suicidaría. La mantuvo cautiva dentro del rodado por varias horas; la llevó a una casa a comprar drogas y empieza a consumir. A raíz de la sobredosis de sustancias, el acusado se desmaya por lo que ella toma el control del volante, cuando se dirigía a la casa de sus ex suegros, el acusado recobró el conocimiento y la obligó a ir hasta la casa donde antes convivían. Mientras iba en el auto, la mujer advirtió que en la calle había dos empleados municipales, por lo que detuvo la marcha del vehículo y salió corriendo a pedir ayuda, pero los circunstanciales transeúntes nada hicieron por ella. Alvarez descendió del rodado y amenazando con matar al menor, la obligó nuevamente a subir al vehículo. Luego de varias horas de dar vueltas, la víctima convenció a su captor para que la llevara hasta la casa de su madre, para luego él huir. La víctima se presentó en la Comisaría y denunció lo sucedido por lo que de inmediato empezaron a buscarlo. Nada se supo del escurridizo sujeto quien regresó a su casa durante la madrugada del jueves, para descansar. Mientras dormía su padre pidió ayuda a la policía. Según revelaron las fuentes, Álvarez ya estuvo detenido en Las Termas, después fue detenido en La Banda. El 6 de septiembre recuperó su libertad hasta ser nuevamente aprehendido. Según se supo, en sede policial intentó huir saltando una tapia.