Los elementos que "hacen ruido" en la investigación

15/09/2017 -

El robo a la boletería Frías de la reconocida empresa de transporte que tiene la provincia, deja para los investigadores varios elementos que sirven como punta de un ovillo que por ahora no se ha desenrrolado.

Uno de los detalles que llamó la atención a los investigadores es que, por ejemplo, en el cambio de turno de los vigilantes privados (que es responsabilidad del municipio) no habría habido contacto de unos con otros para poner en conocimiento de las novedades. Lo extraño de este suceso es que la boletería es la única que queda abierta hasta esa hora (5.40) por cuanto la estampida del vidrio roto se debería haber escuchado entre tanto espacio vacío (pasillo y salones). Otro detalle que le llamó la atención a los investigadores es que si bien hace 20 días se han instalado cámaras de seguridad en la estación terminal, las mismas "no están funcionando porque supuestamente no hay quién las controle.