Este sábado habrá un tributo a "Los Beatles" en la Municipalidad

15/09/2017 -

Desde la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte invitan al recital emblemático "Los Beatles", este sábado a partir de las 21.30.

El subsecretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de la Capital, Arq. Rodolfo Legname, destacó que "volvemos con el ciclo de la explanada esta vez con Los Beatles, donde a tiene una programación armada hasta fin de año".

Este recital será interpretado por una formación de prestigiosos músicos santiagueños, bajo la dirección musical de Jorge Suarez, con la participación de Diego Abdala, en voz, y Ariel Herrera, en batería, Carlos Sandobal, en bajo, y Manuel Ball, en piano. Se realizará, en la explanada del edificio municipal en donde se recordará temas "Twist y gritos", "La vi parada ahí" de los primeros tiempos como las destacadas "Something" o "Let it Be" de sus finales. Como también algunos de sus éxitos como solistas de su periodo posterior, ya separados, como las emblemáticas "Imagine" de John Lennon, o "Live and let die".