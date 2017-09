"Si en el 2019 yo soy un obstáculo para ganar las elecciones, me excluyo"

Fotos DECLARACIONES. La expresidenta habló durante una entrevista en vivo que duró casi dos horas.

La expresidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, consideró que "si en el 2019 yo soy un obstáculo para el peronismo, no voy a ser ningún obstáculo voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo y un frente amplio gane las elecciones".

En este marco, consideró que "primero hay que frenar el ajuste y no discutir las internas del peronismo", frente a las elecciones generales de octubre y les envió un mensaje a los gobernadores justicialistas, al afirmar que no será "un obstáculo" para la unidad del Partido Justicialista (PJ) para los comicios presidenciales de 2019.

Cristina Kirchner recordó que "no es la primera vez que no estoy dentro del peronismo, ya que en el 2005 fuimos con el Frente para la Victoria por fuera de la estructura del PJ, que estaba con la esposa de (Eduardo) Duhalde, Hilda "Chiche" Duhalde", durante una entrevista en vivo con el portal Infobae, que duró casi dos horas.

"Nos fuimos -del peronismo- porque considerábamos que -una interna- en este momento, donde a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, iban a distraernos del problema principal", señaló en referencia a la decisión del kirchnerismo de irse del PJ y conformar el frente Unidad Ciudadana para evitar la interna con Florencio Randazzo.

La ex presidenta remarcó: "Esas discusiones entre el peronismo de derecha o de izquierda son aburridas y no le importa a la gente", mientras que definió que su figura "no es un obstáculo para la unidad del peronismo".

La ex mandataria insistió: "Hay que frenar el ajuste y no discutir las internas del PJ, que me parece hasta frívola e inmensamente funcional al Gobierno".