La foto que le dolerá a Cubero: Nicole Neuman y Facundo Moyano a los besos

Finalmente se confirmó lo que se especulaba y ellos mismos negaban: Nicole Neumann y Facundo Moyano, juntos y a los besos, en un selecto restaurante en España. Si bien viajaron por separados, la pareja se juntó en Madrid y fue fotografiada por un argentino que coincidió en el restaurante Amazónico donde estaban cenando con un grupo de amigos.

El tema es que cuando fue abordada en el Aeropuerto de Ezeiza por la prensa que la estaba esperando, la modelo fue contundente en su respuesta: "Viajo con mi amiga, no tengo por qué dar explicación de nada", dijo tajante cuando le preguntaron por Moyano.

Lo cierto es que varias horas después, y por otra empresa, fue Facundo quien voló con el mismo destino que Nicole. "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial", respondió cuando los periodistas le preguntaron si se iba a encontrar con la rubia.

"Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra", agregó como para despistar. Inclusive dijo que los pasajes se los pagaba el Sindicato de Peajes, porque iba a trabajar.

Acerca del caso, Fabián Cubero fue lapidario: contó que, a diferencia de Nicole, él no quiere blanquear ninguna relación amorosa "Porque mis hijas no están preparadas todavía. Hace muy poco tiempo que nos separamos. Sus cabecitas no están firmes ni preparadas como para ver a su papá con una chica. Eso yo lo tengo en claro y prefiero esperar un tiempo".

Y para dejar bien en claro que no le gusta la actitud que tomó la madre de sus hijas, agregó que "No me sorprendió el viaje (de Nicole con Moyano) porque veo que la cosa avanza bien entre ellos. Está bien, que disfrute. Bueno, yo me ocupo de mis nenas, como vengo haciendo siempre. Los viajes de placer los dejaré para un futuro", chicaneó.