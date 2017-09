Ex Asociación Bandeña de Protección a la Minoridad

16/09/2017 - La historia de la Asociación Bandeña de Protección a la Minoridad comienza con su fundación en el año 1969, cuando un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UN, realizando un estudio sobre la situación de los niños de la calle, se encontró con una realidad social en la que se vulneraban los derechos de los niños y adolescentes, como es la de una situación en la que un adolescente de 15 años estaba detenido en la misma celda que personas mayores. Atento a este caso, decidieron formar una asociación que permitiera contar con las herramientas necesarias y los medios para poder defender dichos derechos. Obtuvo su personería jurídica en el año 1970, y a los efectos de contar con un espacio para contener a los niños y adolescentes, se comenzó a gestionar ante las autoridades municipales un espacio físico, hecho que se concretó a través de la donación por el entonces intendente Rogelio Pita en el año 1983. Nació así el “Pequeño Hogar Julia Valdivia”, en el local ubicado en calle Urquiza Nº 430, donde concurrían niños de escasos recursos y se les daba contención, capacitación y albergue. Por las comisiones de la asociación pasaron innumerables personalidades de la historia bandeña, entre ellas la Prof. Nené de Manfredi, el doctor Andrés Miotti, entre muchos más. Por falta de recursos económicos y ante un cambio de leyes sobre la minoridad por la cual se debía institucionalizar a los menores, el “ Pequeño Hogar Julia Valdivia” fue perdiendo las funciones para las cuales había sido creado. Las crisis económicas que siempre arrastran a las instituciones solidarias fueron haciendo que el Hogar fuera quedando en el abandono. Esta situación fue aprovechada por personas desconocidas quienes usurparon los terrenos, como pasó con los distintos espacios físicos de la ciudad, ya que era común que no se respetara ningún tipo de derecho, ni siquiera uno tan elemental como la propiedad privada. Ante esta situación, en el año 2014, se comenzó a realizar gestiones con anteriores miembros de la asociación a los efectos de recuperar institucionalmente la entidad y judicialmente los terrenos para que volvieran a tener la función que la destacó a lo largo de su historia, ya que fue una institución emblemática de la protección a la minoridad en la ciudad de La Banda. En el año 2016, se modificó su estatuto social para adaptarse al Nuevo Código Civil y a la nueva Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, tomando el nombre de “Asociación Civil de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia”. Actualmente, gracias al apoyo de entidades privadas y educativas como la Enet Nº 2 de la ciudad de La Banda, la institución está cumpliendo los objetivos para los que fuera creada en sus orígenes, y desde su reorganización participa de los distintos planes para dar soluciones habitacionales a familias con menores, también asistiendo a comedores y merenderos no sólo de esta ciudad sino también de la Capital y del interior provincial, tomando en cuenta las situaciones socio-económicas a las que están expuestos los niños y adolescentes en nuestro terruño. Creemos que la función de la institución no tiene un techo. Nuevos proyectos Hoy estamos embarcados en el proyecto del Centro de Día para Niños y Adolescentes en la ciudad de La Banda y somos conscientes de que la ayuda de todas las instituciones y personas que cumplen sus roles sociales, nos permitirá dar un mejor futuro a las próximas generaciones