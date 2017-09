El refugio de los celíacos en el barrio La Fraternidad

16/09/2017 - Los 105 años de la ciudad de La Banda coinciden con los cumpleaños de entidades intermedias y de bien público de probadas trayectorias, como Aceband y las bibliotecas Alberdi y Domingo Bravo, por lo que todos estos festejos terminan fusionándose, ya que uno no lo es sin el otro, por desarrollarse en el contexto de la vida cotidiana de la ciudad. En el barrio La Fraternidad, una historia comenzó a escribirse por casualidad hace veinte años, cuando una familia no tenía respiro con una hija a la que no le hallaban respuesta al constante deterioro de su salud. Como muchos santiagueños en esa época, doña Dina Cejas deambulaba por médicos de todas las especialidades hasta por fin dar con el diagnóstico certero. Se trataba de una enfermedad que nadie parecía conocer muy bien por ese entonces. “Celiaquía”, le dijeron y a partir de ahí todo su mundo cambió. Tuvieron que rehacer su vida sobre la base de una nueva dieta sin las harinas tradicionales (trigo, avena, cebada y centeno) y todos los productos derivados de estas o que las contengan, a las que el organismo desarrolla intolerancia por su contenido de gluten. Las demás, como las harinas y féculas de maíz, arroz, mandioca, algarroba, entre otras, son saludables para las personas que tienen esta condición o predisposición de origen genético. Así fue como la familia de Dina, junto con su esposo Walter de La Silva y un grupo de bandeños unieron esfuerzos y conformaron Aceband (Asociación Celíaca Bandeña), que se forjó desde el impulso inicial de las madres tratando de elaborar alimentos saludables para sus hijos, para sus esposos y hasta para ellas mismas en muchos casos, hasta lo que se ha convertido hoy, como proveedora de casi 900 bolsines mensuales que se distribuyen a familias celíacas de toda la provincia con productos aptos para su consumo, a través del Ministerio de Salud de la provincia; un molino harinero, que produce sus propias harinas; boca de expendio al público de productos panificados de elaboración propia para asegurar una dieta variada a sus socios, entre otras actividades que desarrollan en su sede del barrio La Fraternidad. l