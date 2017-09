“Disminuyó el nivel de depresión y de tristeza”, afirmó la directora

16/09/2017 - Haciendo una evaluación general de lo experimentado hasta este punto, Lucía Witte, encargada del lugar, revela cambios drásticos: “El cambio ha repercutido en forma tremendamente positiva, porque disminuyó el nivel de depresión y de tristeza que había, porque ahora tienen actividades permanentes. Dentro de la línea de trabajo que nos propusimos con el equipo, no es lo mismo que venga un terapeuta y que le diga (al interno): ‘Párese, siéntese, camine diez metros’, a que venga un adolescente de una escuela y lo invite: ‘Vení, vamos a caminar’, ‘te acompaño a tu habitación’, que le tire una pelota, lo haga jugar con globos, le festeje el cumpleaños, o que venga un grupo de amigos y tomen mate con ellos, charlen. La dinámica que se genera es totalmente distinta, porque la apatía del anciano es muy común cuando la actividad es muy coordinada, especialmente con las historias de vida que hay en la institución”. Menciona entonces las duras causas que traen a los abuelos a la residencia: “Desde el momento mismo en que es una institución que alberga a adultos mayores en situación de abandono, de allí se puede deducir que muchas veces se genera en ellos un sentimiento de apatía, de querer dejar de vivir, de no encontrar un sentido a llevar una vida reglamentada por terapeutas o profesionales. Muchos de ellos han sido indigentes, abandonados, abusados. Tienen historias de vida muy duras y esta revinculación, que tiene que ver más con lo humano que con lo estrictamente profesional, ha generado algo muy positivo. Varios de ellos estaban en situación de cama, no querían levantarse, y hoy sólo hay una residente que es la única que por su condición está necesariamente en cama”. Esta nueva visión implica también que “vuelvan a ir a cobrar ellos su sueldo, a disponer sobre sus gastos, a comprar ropa, individualizarse, que su perfume sea el que ellos elijan. Salir al Mercado a comer un pastel, hacer un paseo, etc.”. Un ejemplo emblemático y que invita a seguir apostando por esta apertura es el de un caso judicializado de una mujer muy maltratada por su familia y que ahora “está perfectamente bien (amén de su diagnóstico de Alzheimer), se levanta. Verla llegar fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida: no reconocía lo que era alimento, la tuvimos que reeducar; no permitía que se la bañe, estaba totalmente atormentada, y hoy y es una residente muy querida”. En este nuevo aniversario de la ciudad, los abuelos construyen una nueva historia, más humana, más digna, más propia, y no descartan bailar unas alegres chacareras y disfrutar unas ricas empanadas del Mercado. l