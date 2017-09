Tres décadas de total entrega a la cultura

16/09/2017 - El año del 105º aniver sar io de La Banda quiso la casualidad que coincidiera con la celebración del cumpleaños número 30 de la Biblioteca Popular “Domingo A. Bravo”, en honor al ilustre bandeño que sentó las bases del estudio, la difusión y la recuperación de la lengua ancestral de los santiagueños, el quichua. El 17 de agos to de 1987, un grupo de vecinos se reúne en el club Villa Juana con la idea de crear una biblioteca para es ta comuni - dad. Así nace esta institución, formándose en aquel día una comisión provisoria presidida por el señor Delfor Godoy, docente jubilado y vecino del barrio con muchas inquietudes y deseos de progreso. Días más tardes se resuelve nominarla por unanimidad Domingo A. Bravo, luego de que este ilustre escritor bandeño autorizara usar su nombre para tal fin. La decisión se fundamenta por tratarse de un prestigioso docente y estudioso de la lengua de los primeros pobladores de estas tierras que permaneciera en el tiempo, el quichua. A partir de entonces y con el apoyo del presidente de la Federación de Bibliotecas de Santiago del Estero, don Segundo Moisés Arce, el señor Godoy comienza la gestión para que la biblioteca preparase los estatutos, obtuviera la personería jurídica correspondiente y fuera reconocida además por las autor idades de l a Conabip. Así comienza sus actividades en una habitación cedida por el club Vil la Juana. Los di rigentes de ese momento gestionan la compra de un terreno para la construcción de la sede propia, colaborando en esta oportunidad vecinos, amigos de la institución, el patrono y su familia, miembros de dicha comisión. Más adelant e con un subsidio recibido de Conabip se inicia la obra para completar el edificio ya proyectado. Festejos A 30 años de su fundación, los actuales dirigentes agradecen profundamente a la comis ión di r e c t i v a de e s - te c lub pres idida por el señor Mario Cáceres por tan noble gesto para con la educación y la cultura. Desde ese entonces hasta hoy se han realizado diversas actividades culturales y sociales entre las que se pueden citar: presentación y exposición de libros, actos y recitales en homenaje al patrono, disertaciones, cursos bilingües quichua santiagueño- cas tel lano, bi - bliotecología, talleres de peluche, indus t r i a del hogar, certámenes de música, canto, danza y ajedrez. También se tuvo el honor de recibir la visita de la señora presidenta de Conabip, l i - cenciada María del Carmen Bianchi, y de la directora de Cultura de la Biblioteca del Congreso, licenciada Inés William. Además , en e l f e s - tejo del trigésimo aniversario, contaron con la presencia de un vocal de Conabip, el l i - cenciado Javier Arecco y la delegada gubernamental profesora, Melcy Ocampo. Ho y l a b i b l i o t e c a cumple un rol muy importante dentro de esta comunidad y de los alrededores. Gracias a la rica bibliografía que cont i ene , e s v i s i tada permanentemente por niños, jóvenes y adultos que buscan sat isfacer sus necesidades educativas y culturales. Los presidentes que pa s a ron por e s t a bi - blioteca son Delfor Godoy, Margarita Martínez, Carlos García, Luis Banegas, Rosa de Salvatierra, actual presidenta Carmen Rouanet; la vicepresidenta Margarita Martínez, secretario José Salvatierra, pr o s e c r e t a r i a Gi s e l a Friedrich; tesorera Rosa de Salvatierra, protesorera Nilda Altamiranda, vocales Agustín Godo, Héctor Acosta y Nélida de Cáceres. l