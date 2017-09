“Nené” Grana de Manfredi, memoria viviente de La Banda

16/09/2017 - Una de las investigadoras y escritoras de los hechos bandeños más destacados, Lidia Grana de Manfredi, cariñosamente conocida como “Nené”, como todos los buenos autores comenzó siendo una ávida lectora y se convirtió con el tiempo y su arduo trabajo en fuente constante de consulta de hechos históricos de su ciudad. Tanto así, que prácticamente no hay acontecimiento del pasado que no haya registrado en sus libros y por ello acumuló una colección impresionante de anécdotas, fotografías, historias sorprendentes e inspiradoras, dos de las cuales hoy compartió en esta publicación especial por el 105º aniversario de la ciudad de La Banda. En un diálogo previo, “Nené” contó su principal anhelo, para la preservación de su vasto archivo: que alguna institución se haga cargo de su digitalización para subirla en línea y que esté disponible para estudiantes, docentes, investigadores y quienes lo necesiten, ya que no todos conocen dónde pueden obtener todo ese conocimiento. Tras declararse una gran lectora desde chica, revela que de haber dependido de ella hubiera estudiado alguna carrera vinculada con Historia, pero en su época de estudiante no la había en Santiago, por lo que tomó un camino totalmente distinto, pero posible: “Si terminé el Profesorado de Educación Física fue gracias a Jorge Washington Abalos, que era pariente de mi esposo y fue el primer decano de la facultad en la Universidad de Tucumán. Gracias a él pude terminar una carrera universitaria, porque los convenció a mis padres, que al ser hija única no querían que me alejara de ellos, y hubiera quedado como maestra en la Escuela Normal, donde enseñaba al sexto grado”. Tanto celo finalmente no hizo falta. La prometedora joven al poco tiempo obtuvo un cargo nacional como supervisora de todas las provincias patagónicas, lo que la mantuvo viajando por el extremo sur del país muchos años: “Yo viajaba de Neuquén a Tierra del Fuego supervisando a los supervisores”, recuerda. Cuando finalmente se jubiló con ese cargo, no sólo regresó a su amada ciudad, sino que además se insertó rápidamente en la vida de sus instituciones intermedias, volviendo a renovar vínculos con sus colegas y amigas. Ese fue el germen de su prolífica obra absolutamente referida al devenir de la ciudad “del otro lado del Dulce”. Sobre sus libros enumera: “Míos propios son La Banda y su gente (tres tomos), Legado de una Bandeña, La Biblioteca Rivadavia; y como coautora con “Petty” (María de las Nieves Salido de Martínez) tenemos Los Senderos de la Memoria, Imágenes y Recuerdos (tres tomos) y La Escuela Libertad; y también en coautoría, pero con el profesor Pereyra, Susana Orlandi de Coronel, Anita Truco y Clide de Villavicencio, que fue Los cien primeros años de la parroquia Santiago Apóstol, del año 2003”. Herencia “Yo lo que quisiera es que ese material quede en manos de todos, porque editar (en papel) hoy es caro; empezando porque no son libros best seller, segundo que no estamos en condiciones de hacer una edición de 500, mil ejemplares, por lo que no pueden llegar a todo el mundo, y encima los regalamos. Entonces que quede digitalizado en internet”, para que cualquiera pueda acceder sin inconvenientes. Otro clamor de la autora bandeña fue por las instituciones, por la falta de renovación generacional, ya que enlistó una serie de entidades que sobreviven a duras penas, cuyas dirigencias se ven progresivamente mermadas por razones de salud, edad y puso una alerta a esta situación que está dejando desguarnecida a La Banda de los custodios de sus tradiciones y tesoros. Afortunadamente, algunos indicios de recuperación ya se empiezan a ver, aunque ello es motivo de otras notas que se pueden ver en este mismo suplemento (páginas 18 a 23). l