CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Septiembre 2017

Hoy 21:01 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. MI POBRE ANGELITO

5

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

19.30 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS

19.30 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.30 NOTICAMPI

00.40 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA.

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS

CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.00 RECORDANDO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUNDIAL BMX - VIVO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 POLIFONÍA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

01.07 ROBANDO COCHES

03.14 DESACTIVADOR

05.12 EL VERANO DE SUS VIDAS

07.17 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

07.46 LEYENDAS DE PASIÓN

10.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

10.36 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

13.06 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

14.53 LÍNEA DE EMERGENCIA

16.43 ARMAGEDDON

19.51 OLIMPO BAJO FUEGO

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TNT

03.05 TED

04.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

07.53 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

09.59 RÁPIDO Y FURIOSO

11.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS

14.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

16.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

18.20 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

20.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

22.05 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

23.57 TED

01.57 CRUZANDO EL LÍMITE

TCM

01.10 LOS RÍOS COLOR PURPURA

03.01 TODO POR UN SUEÑO

04.52 LA PANTERA ROSA

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 4)

06.16 ALF (TEMPORADA 4)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

12.39 ESCAPE DE NUEVA YORK

14.27 MAREA ROJA

16.34 TODO POR UN SUEÑO

18.33 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

21.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

23.20 EXORCISTA, EL

SPACE

01:46 DRÁCULA, DE

BRAM STOKER

03:57 LAS ÚLTIMAS

SUPERVIVIENTES

06:00 ICEMAN

07:00 EL REY ARTURO

09:35 LA MÁSCARA

11:32 300

13:48 LINTERNA VERDE

15:57 THE AVENGERS: LOS VENGADORES

18:49 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

21:30 24/7 CANELO VS. GOLOVKIN

22:00 CANELO VS. GOLOVKIN

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y YAN PILÁN, CUENTOS, POEMAS, CANCIONES

DE AMOR Y DESAMOR.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+ HOY, A LAS 21, TRIBUTO A THE BEATLES.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA, TRÍO SAN

FERNANDO, Y EL RECITAL DE ARMANDITO SANTILLÁN.

CASA DEL BICENTE NARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

ESTE DOMINGO, A LAS 17, RECITAL EXCLUSIVO DE “CANTORES DE SERENATA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

EL SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO

AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

CINES

SUNSTAR



ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

16/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:15 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 16/09

-16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

16/09-16/09 - 22:45 (Subt) 01:00

(Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

16/09 -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

16/09-16/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

00:50 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

16/09 -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

16/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45

(Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

15/09-16/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

00:40 (Cast)

17/09-20/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 19:50 20:20-

22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS QUE AMAN ODIAN APTA

13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00

(TO

DOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40