FÚNEBRES | 16 de Septiembre de 2017

16/09/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Hilda Ramona Guzmán

- Miguel Ángel Cappellini (Quimilí)

- Ramón Wenceslao Agüero (Frías)

- Ernesto Serafín Díaz

- Berza Paulina Feria (Atamisqui)

- Marian Sulaiman

- Victoria Angélica Ramírez

- José Guillermo Orozco (Dpto. Silipica)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus nietos Facundo Dardo y María del Milagro Herrera Alegre, su nieto político Ramiro Maken y la madre de sus nietos María Claudia Alegre Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuca. Sus restos serán cremados en el cemet. Parque los Álamos. Córdoba.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Lylian Paz de Alegre, sus hijos María Claudia Alegre Paz; Julio David Alegre Paz y flia, María Julia Alegre Paz de García y flia; participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuca.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Selva Elvira Wiaggio de Díaz y Dagoberto Díaz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Compañeras y amigas de la promoción 1972 del Colegio Belén, acompañan con dolor a Ely y toda su flia. Ruegan oraciones por Tuca quien descansa ya en paz.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Aldo Leal y Sra. Betty Rosa y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Maria Rosa, Sebastián y Cristina participan con profundo dolor pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones por la paz de su alma.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Graciela y Chicheta Goñi y sus respectivas flias., despiden con cariño a Tuca, rogando que brille para ella la luz de Dios para toda la eternidad.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del huerto participan con dolor su fallecimiento.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Queridos hijos de Tuca, hoy cuando el sol irradiaba su luz de repente parecía oscurecerse, cuando me enteré que el alma de Tuquita había partido al Reino de los Cielos para renacer. Cada una de estas noticias ensombrece mi corazón porque fue una muy querida amiga. Hermosa, digna, fuerte, respetando siempre la personalidad de sus hijos, ejerciendo su profesión de Farmaceútica; gran amiga, todos los que tuvimos la suerte de compartir con ella hermosos días en el pje. Diego de Rojas no la olvidaremos nunca. Era una de esas personas destinadas a consolar, a ayudar, a servir. Tengan la certeza de que siempre estáran cerca de su alma y estoy segura de que su más ardiente deseo hubiera sido que no sufran porque nuestro destino está marcado de antemano. Los abrazo y les mando todo mi cariño y el de mis hijos y la seguridad de que Tuquita descansa en paz. Ana Lia Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Tus sobrinos Mario Palavecino y Ana María Diaz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Rodolfo Soria, Susana Elli, sus hijos Rodolfo, Eduardo y Natalia, hijos políticos Juan B. Paz y Fernanda Muratore con sus respectivas flias., participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos y ruegan oraciones

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Carlos Escobar, Marta Oberlander, sus hijos y respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Los Amigos de su hijo Cesar; Antonio, Roberto, Julio y Gustavo Gallardo, participan con profundo dolor su falleci9miento y elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Mirta y Pamela Rigourd despiden a Tuca con sentido pesar, acompañan a sus hijos Tuco y flia, Peli y flia,. Ely y flia y César y flia en su dolor y pérdida sde este ser de luz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con tristeza el fallecimiento de Tuca, quien estará siempre asociada a los buenos recuerdos del Pje. Diego de Rojas. Acompañan con el afecto de siempre a Peli, Tuco, Eli y César.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo con lágrimas, sonrisas y anécdotas hermosas. Tus amigas; Anita, Micaela, Marta, Maria Elena, Maria Rosa, Lilian, Gladis, Argelia y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Mirta de Reimundi, sus hijos Gustavo, Guillermo y Mariné con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Amiga Betiana. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Pedro Mulki, su Sra. Beatriz Cisneros (a) y personal administrativo de Galería Leonardo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su ex empleado Daniel y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

DÍAZ, ERNESTO SERAFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su esposa Tomasa. Su hija Estela. Sus nietos Cecilia y exequiel. Su hna. Antonia Díaz y Valle Albornoz y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su vecina Genoveva Rios de Estancampiano y flia acompañan con mucho cariño a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su esposo Modesto Diaz su hijo Lito, hija política Susana, sus nietos Roxana, Rocío, Maria Elena, Alejandra, Cristian y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. - La Plata 162 -Tel 4219787.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su vecina Sra. Beba de Estamcampiano y flia acompañan con mucho cariño a sus hijos. Eleven oracioners en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Gonzalo Rojo y flia., acompañan a su hijo David y flia. con profundo afecto. Rogamos oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Susana Basbus, participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a sus hijos David y Tachi con cariño. Eleva oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Lucas Jiménez, su esposa María Laura Maldonado y Nelly Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento de Asunta y acompañan a su hijo Dr. David Jarma, a sus hermanas y demás familiares en tan doloroso momento. Ya está gozando del Reino Celestial por haber sido una excelente persona, sencilla, afectuosa, bondadosa y buena crtistiana. Descansa en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Nicolás Caporaletti y flia participan con dolor el fallecimiento de su amiga Antonia y esposa de su estimado amigo Ariel. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. " A la hora señalada el señor te llamó por tu nombre, te levanto en sus brazos y te llevó a descansar a un hogar, bello hogar mas allá del Sol" participa Blanca de Vera, que uniendo mis manos y con un rosario de oraciones rogaré por su eterno descanso

RAMÍREZ, VICTORIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Sus hijos Daniela, Luis, Mariana, Juan, Fernanda, Inés, Victoria, nietos, hijos pol. y demás fliares. participan su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de S. Antonio (N) a las 16 hs. ONG SEPELIO SANTIAGO.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Dany estarás siempre en nuestros corazones. Su tía María Cristina Soria, su esposo Luis Fierro y su prima Claudia Fierro. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su tío Luis Alejandro Soria, su esposa María Teresa y su primo Alejandro Soria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Te recordaremos con inmenso amor, como la persona que fuiste". Sus tíos Eva Noemí e Isidro Gómez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Ya está ante tí Señor recíbelo en tu Reino " Jose E. Grecco y flia., participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.,

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Raul Cashulo Silva, participa con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Javilli. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Osvaldo Jerez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Davi. Eternamente agradecido por tu atención para con mi hijo. Hasta siempre y muchas gracias.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Pablo Anauate y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo Dani. y acompañan a toda su flia. ante tan irreparable perdida.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Dr. Francisco Gonzalez y Sra. participan con dolor el fallecimiento del hijo de Nilda y Hector. Se ruega una oración en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos por su eterno descanso, Juan Isidro Gomez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mario Frágola y familia, Dany Fragola y flia, participan el fallecimiento del hijo de su amigo Jabili y acompañan en este momento de dolor a toda su familia.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Jorge Ayunta y flia., participa con dolor el fallecimiento del hijo de su apreciado Amigo Jabili Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su amigo Vicente Lo Bruno y flia., participa con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones en tu querida memoria. Que Dios en su infinita Misericordia te de la paz eterna.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nunca olvidaremos los momentos juntos. Siempre con nosotros. Tus Amigos Jorge Luis,. Diego, Esteban, Gustavo y Carlitos. participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Flia. Moisés, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Los amigos de los Viernes del club Red Star participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento del hijo de nuestro querido amigo Héctor, rogamos a Dios les conceda una cristiana resignación a todos sus familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Marilú de Fernández y flia, acompañan en este momento de gran dolor a Lucrecia y flia y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Yo estaré siempre con ustedes Zunilde y Sergio Guimard acompañan a sus padres y hermanos ante la pérdida irreparable de Dany y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SPONTÓN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Reconquista Santa Fe el 15/9/17|. Su hermano Carlos, su sobrino Walter Daniel Spontón y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en Dicha Ciudad.

SULAIMAN, MARIAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su esposo, diego Chazarreta, Esteban. Sus hijas Ambar y Keila. Su madre y hermanos. Sus consuegros Antonia Pinto y Miguel Chazarreta. Sus tías María, Cinthia, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Zanjón. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposo Eduardo Juárez, sus hijos Fabio y Cucky Donzelli, nietos Bruno y Bianca, hijos políticos Cristina Villalba y Lucrecia Santillán y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Corazón de María del Bº Vinalar, con motivo de cumplirse 6 meses de su partida la Casa del Señor.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Algunas personas jamás nos dejan, aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, las vemos sonreír. Estarás en nuestros corazones y te recordaremos siempre. Tu hermano Ramón, Pinky, Mariana, Sebastián, Gabriel, Delfina y Maru, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

RODRÍGUEZ DE MORENO, RITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/06|. ¡Cuánto amor brindaste en nuestra vida! Compartiendo tristezas y alegrías ¡cuántos sueños pusiste en nuestra mesa! Junto al sagrado pan de cada día por ello este dolor inmensurable tan sólo al pensar que te perdía, acuden a mi mente los recuerdos inolvidables, horas ya vividas. Así evoco tu vestido blanco, el rubor de tu rostro y tu sonrisa, la pureza de tu alma y de tu cuerpo, que en cáliz de amor tu me ofrecías; los sueños que tejíamos juntos, la tibieza de tus manos en las mías, la llegada de tres hijos que hizo carne el profundo amor que nos unía, y de nuevo se suma a mi tristeza el saber de tu dolor y tu agonía, de las dudas y miedos que albergabas al enfrentarte a lo arcano en este día, pero quiso el amor de Nuestro Padre que reinara de nuevo la alegría, tu presencia, tu voz y tu tibieza, puso de nuevo el sol en nuestra mesa, donde ahora el dolor se hizo poesía. Con profundo amor y gratitud por quién fuera esposa, madre y abuela ejemplar; sus hijos Horacio y Rita; Alejandro y Gabriela; sus nietos Facundo, Lautaro, Leandro, Lara, Rocío, Arian, Dago y Muriel, junto con su esposo Carlos Alberto Moreno, así la evocan.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BERNASCONI, NILDA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "El Señor te recogió en sus brazos". Su sobrina Marcia Barraza y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en tu partida al Reino Celestial.

ORIETA, LUCAS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Martin Milanesi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. María Eugenia Villalba, Luis Ariel Parma y sus hijas Florencia, Kiara y Giuliana participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido viejililo y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Directora, auxiliares de dirección, docentes, personal de maestranza del Jardín Nº 67 "Santa Rita" participan el fallecimiento del padre político de su compañera Mariela Infante y acompañan a sus fliares. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Que Dios en su infinita misericordia lo reciba en sus brazos haciendo brillar para él la luz que no tiene fin, dándole la paz eterna". Participan con dolor su fallecimiento Kiko Vaulet y familia, personal de Chango Calzados. Rogamos oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Luisa Jorge, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Eleva oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (Patrón) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Hijo querido: nada podrá opacar el dolor inmenso que degastes con tu partida inesperada aun asi el extraordinario amor que nos diste como hijo, hermano, padre, tío y abuelo, será el motor que nos permitirá seguir adelante y mantenernos unidos. Su padre Guillermo, hermanos Nena, Graciela, Adriana, Pio y Hugo, hermanos políticos René y Walter, Dina y Claudio, sobrinos Joaquín, Natali,Dayana, Alan, Julieta, Camila, sus sobrinos nietos Francisco, Guillermina. Agradecen profundamente a familiares, amigos y todos aquellas personas que hicieron llegar sus condolencias e invitan al responso en el cementerio de la Misericordia a las 17 hs y a la misa en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, con motivo de su noveno día.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (Patrón) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Tu partida ha entristecido nuestras almas, simplemente gracias por los años compartidos, por tu bondad y generosidad, rogamos a Dios que estés gozando de tu presencia en Reino Celestial. Tu esposa Olga Nicolossi, hijos Negro, Puyi , Jorge, Carolina y Nino, hijos político Gabi, Eli,Pamela, y Edgar, nietos Candela, Valentina, Tomas, Santino, Mari Sol y Benjamín, invitan al responso hoy a las 17 hs en el cementerio La Misericordia y a la misa en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs. Con motivo de cumplirse nueve días de su partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

HERRERO, JOSE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Querido padre, esposo, abuelo, amigo, hermano. Te fuiste en el silencio de la noche rodeado de la sencillez y humildad que siempre te caracterizó. Tu sonrisa, tus ocurrencias, quedaron grabadas en nuestra memoria para siempre. Tu amor, tu cariño, tu paciencia. Se extraña pero perdura en el diario vivir. Hombre de bien, orgulloso de su honradez y simplicidad, no deseabas más de lo que la vida te brindó, tu vida era completa sintiendo y disfrutando solo el amor de tu esposa, la gratitud y el cariño incondicional de tus hijos, y por sobre todas las cosas el gran amor de tus amados nietos. A un año de tu partida y sabiendo que desde tu último aliento estas junto al Padre Celestial, porque forjaste un camino solo para tener el primer lugar en el cielo. Te recordaremos y te amaremos por siempre querido Armando, Armandito. Un beso cielo. Tu esposa Sulema, hijos, hijos políticos nietos y bisnieto.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hijo Marcelo Aguero, su hija política Andrea Puchetta, su nieto Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus sobrinos Marta Inés y Domingo Vicente Juez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrino Sebastián Salim y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando su descanso eterno. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. La Sociedad Rural Zonal de Frías participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Héctor Dall Oglio y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Federico Gilyam y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Fidel Agüero y Leticia Ibarra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Roberto Aguilar y flia participan con pesar el fallecimiento del amigo y vecino "Bocha". Acompañan a su hijo Marcelo en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Humberto Salim, Rosa María Agüero de Salim, participan con profundo dolor el fllecimiento de su tío "Bocha" y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías

AGUERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Blanca Elda Albornoz de Salim, su hermana Segunda Aurelia y sus hijos Nené y Polito junto a sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de un querido amigo. Acompañan a la familia en este momento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CAMPOS, ELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Compañeros y amigos de la promoción 1983 del I.S.T.A. acompañan en este momento de dolor a su hija Judith, nieta Aldana y a toda su flia. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá". "Dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin".

CAPPELLETTI, MIGUEN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hermano, Dios quiso tenerte a su lado y junto a nuestros Padres, voy a recordar y quedarás en mi corazón. Los tiempos que fuimos felices. Que descanses en paz. Tu hermano Ricardo Augusto Cappelletti, su esposa, hijos y nietos.

FERIA, BERZA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Sus hijos Marta, Lina, Roberto, Nora, Elver, Berta, Faustino, Ester, Raúl, Ariel, Daniel, Berza y Nahuel. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Cob. Caruso cia. Argentina de seguros. Sus restos serán inhumados en cementerio Soconcho (dpto. Atamisqui). Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Raúl José Jalaf y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Celia Suarez de Tapia, sus hijos Noemí. Susana y Miguel Tapia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la sobrina Elsa Tapia. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Pelusa y Saín Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Roberto Aguilar y familia participa con hondo pesar su fallecimiento, acompañan en el dolor a su hermano político, Miguel Villalba, y toda la familia. Elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

OROZCO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su esposa Olga, sobrinos Cristina, Segundo, Marta, Norma, Daniela, Alejandra, Verónica, Marcelo, sobrinos pol. y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Tuama, casa de duelo La Higuera, Dpto. Silípica. SEPELIO SANTIAGO.

PAZ, CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Sus hermanos, sobrinos, sobrinas y demás familiares participan con dolor su partida. Sus restos serán inhumados a las 17 hs cementerio los Quiroga. Ceremonial, Exequias y Tanatoprxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y sub comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA JALAF, JULIO ENRIQUE (Chulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/10|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietas, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Parroquia Cristo Rey de Frías, al cumplirse el séptimo año de su partida al Reino Celestial.