Fotos La psicopedagoga Liliana González disertó en la Ucse sobre "Infancias y adolescencias hoy"

16/09/2017 -

La licenciada Liliana González, reconocida psicopedagoga cordobesa, disertó en Santiago del Estero sobre "Infancias y Adolescencias hoy: nuevas estrategias para nuevas demandas". Previo al encuentro con los profesionales y estudiantes en la Universidad Católica de Santiago del Estero, dialogó con Noticiero 7 y resaltó que "hubo muchos cambios en los adolescentes y niños debido a la desestructuración familiar por los distintos motivos". "La hiperocupación de los padres, la salida de la mujer hacia el campo laboral implicó un vacío en la familia que se tenía que llenar con alguien que ocupara la función materna, y la explosión tecnológica que hizo que los chicos se fascinen por las pantallas, ha provocado una tremenda caída con todo lo que tiene que ver el pensamiento simbólico y la palabra. Los chicos hoy están con dificultades en la escuela porque se aburren, ya que el pizarrón no puede competir con una tablet", manifestó la especialista sobre la conducta de los niños y adolescentes de hoy. Asimismo se refirió al rol de los padres frente a los hijos en la actualidad, y el entorpecimiento que implica el uso desmedido de los celulares. "Hay muchos tipos de papás. Están los que tienen miedo a decir que no, los que abusan del castigo físico, pero mi hipótesis central es que yo sé que hay problemas con los límites, aunque el mayor problema es que no saben trasmitir amor. Cuando uno ama, limita; cuando una ama, no deja que los chicos hagan cualquier cosa; cuando uno ama, tiene bastante en claro lo que está bien y lo que está mal. Lo que sucede es que el amor necesita tiempo y hoy estamos con poco tiempo para una infancia gozosa, para encontrarte con tu hijo, mirarlo, escucharlo y jugar. Muchas veces los padres y los chicos, en el tiempo que tienen para estar juntos siguen conectados a las pantallas, a los celulares. Los chicos están pidiendo a puro síntoma que los escuchen un poco más". Bullying "Me llama la atención que al bullying no se lo pueda cortar. Lo que sucede es que los chicos no saben decir lo que les pasa. Los chicos no se están animando a hablar con sus padres y hay que ver qué pasó con ese chico que no avisó a sus mayores sobre lo que estaba viviendo; y qué pasó con esos padres que no se dieron cuenta. Hoy los chicos necesitan padres que miren y escuchen más", sentenció.