"El equipo no va a cambiar tanto"

Fotos EXPECTATIVAS. Coleoni se mostró muy esperanzado con el nuevo Central: "Me gusta como juega el equipo, la propuesta que tiene y su intensidad".

16/09/2017 -

"El equipo va a ir con Taborda; Díaz, Ferrero, Sainz y Sánchez; Vega; Vella, Ramírez, Bucci y Coll; Zbrun". Así, confirmando los once titulares para el debut de Central Córdoba en el Federal A (mañana desde las 16 en el Oeste, ante Douglas Haig de Pergamino) arrancó la charla del entrenador Gustavo Coleoni con EL LIBERAL.

El "Sapo" dijo estar "muy conforme" con el trabajo realizado, aunque admitió que se hizo "contrarreloj".

"Ha sido un poquito contrarreloj porque hemos terminado un poco más tarde que los demás equipos. Hasta que se restableció todo y pudimos volver, los demás equipos del Federal ya tenían la pretemporada hecha. Trabajamos en conjunto muy a conciencia con la dirigencia y hemos logrado armar un equipo de acuerdo al presupuesto que había, que lógicamente era inferior al anterior. Estamos muy conformes con lo que hemos armado, ahora hay que desandar un camino en el que seguramente habrá que pulir cosas", analizó.

"Éste va a ser el segundo partido de 90 minutos que hagamos, el anterior fue en Salta y fueron buenos. Con algún amistoso más hubiéramos llegado mejor, pero como dije fuimos contrarreloj, aunque creo que vamos a llegar bastante bien al primer partido", agregó.

A la hora de comparar este equipo con el de la B Nacional, dijo que no cambiará tanto a pesar de que se fueron varios jugadores. "Creo que no va a cambiar tanto. El equipo fue el segundo goleador del torneo detrás de Argentinos Juniors, aunque sea muy difícil de creer esto. Argentinos hizo 61 goles y nosotros 58. La agresividad, el hambre y la voracidad de ir para adelante no la va a cambiar, la esencia va a ser la misma", manifestó.

"Esperemos que los resultados acompañen, que a la gente le guste y que se vea un equipo que vaya para adelante y sea protagonista porque tenemos esa obligación en el torneo", agregó.

Diego Jara

Pese a que Central fue el segundo equipo más goleador de la B Nacional, justamente adoleció de un goleador. Y el DT cree que con la llegada de Diego Jara, el último refuerzo que se sumará el lunes al plantel, se suplirá esa falencia.

"Diego viene para eso, es lo que pensamos nosotros. Yo lo he enfrentado varias veces y el profe Ricardo (Scolari) lo tuvo en Patronato. Eso influyó mucho para que venga porque Ricardo lo conoce y lo puede poner físicamente bien de una manera más rápida. Creo que la llegada de Diego nos va a aportar esa jerarquía que necesitamos, pero nosotros no nos tenemos que olvidar que lo tenemos a Zbrun que es uno de los goleadores históricos del torneo y eso nos da cierto plus", avisó.

Por último, dejó un mensaje para bajar un poco la ansiedad de la gente: "El hincha seguramente va a querer que ganemos 4 a 0 todos los partidos. Éste es un camino largo, un torneo duro en el que tenemos la obligación de ser protagonistas y en ese camino vamos a ir. Pero pensar que en el primer partido, después de armar un equipo nuevo, el equipo muestre una regularidad y una forma es muy difícil. Pero sería bárbaro poder hacerlo".