Deportivo SUPERLIGA

Dos que quieren aprovechar el envión

El Rojo y el Ciclón le dan continuidad a la tercera fecha de la Superliga, a partir de las 20.05 y 18.05, respectivamente. Además, jugarán hoy Defensa vs. Unión (14.05); Argentinos vs. Belgrano (14.05) y Newell’s vs. Olimpo (16.15).

Por El Liberal

Fotos ESPERANZA. Independiente viene de lograr la clasificación en la Sudamericana y quiere sumar en la SUperliga. 16/09/2017 - Independiente y San Lorenzo intentarán prolongar a nivel local los buenos momentos que atraviesan en el ámbito internacional, cuando hoy reciban a Lanús y Arsenal, respectivamente, en la continuidad de la tercera fecha de la Superliga argentina de fútbol. El conjunto de Avellaneda se enfrentará a Lanús en el estadio Libertadores de América a partir de las 20.05, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de TNT y TNT Sports. Independiente viene de eliminar a Atlético Tucumán en la Copa Sudamericana y de alcanzar los cuartos de final de esa competencia continental, mientras que Lanús perdió el miércoles 2-0 ante San Lorenzo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y suma dos derrotas en la Superliga. En el equipo de Ariel Holan, que venció a Huracán en su debut en la Superliga y luego empató como visitante ante Olimpo, no jugarían Martín Benítez, lesionado, Walter Erviti ni Emmanuel Gigliotti, quienes serían reemplazados por Maximiliano Meza, Jonás Gutiérrez y Lucas Albertengo, respectivamente. El encuentro en el Nuevo Gasómetro se disputará a partir de las 18.05 y televisación de Fox Sports 2 y Fox Premium. Al igual que Lanús, San Lorenzo guardará a gran parte de sus mejores hombres para la revancha ante el ‘Granate’, por lo que presentaría una formación similar a la que empató en cero con Rosario Central en la segunda fecha. Por su parte, Defensa y Justicia chocará en Florencio Varela ante Unión, en duelo de equipos que acumulan un triunfo y un empate en sus primeros dos compromisos. A esa misma hora, Argentinos volverá a jugar en Primera División como local frente a Belgrano de Córdoba, con Hernán Mastrángelo como árbitro y por la pantalla de TNT y TNT Sports. El equipo de La Paternal, que postergó su juego por la primera fecha ante Chacarita, perdió contra Patronato como visitante por 2-1 en su reestreno en la máxima categoría, mientras que Belgrano se recuperó de su derrota inicial frente a Banfield, con unvalioso triunfo como local frente a San Martín de San Juan. El restante partido programado para hoy será el que protagonizarán en Rosario el local Newell’s Old Boys y Olimpo de Bahía Blanca, a las 16.15.