El Inter, con Icardi entre los titulares, quiere seguir firme en la punta

16/09/2017 -

Inter de Milán, puntero con 9 unidades y con la presencia de su capitán, el argentino Mauro Icardi, visitará al Crotone, en uno de los tres partidos que se jugarán hoy por la cuarta fecha del campeonato de Serie A del fútbol italiano.

El encuentro se disputará a partir de las 10 (hora de la Argentina). Inter encabeza las posiciones, con 9 unidades, junto a Juventus y Napoli, que tienen mejor diferencia de gol que el equipo ‘neroazzurro’, que en la fecha anterior le ganó 2-0 al recientemente ascendido SPAL.

Fiorentina, con Giovanni Simeone, jugará a las 13 ante Bologna, que tendrá a Rodrigo Palacio(ex Banfield, Boca).

A las 15.45, Roma, que anuncia en su formación original a Diego Perotti (ex Boca, Deportivo Morón) y a Federico Fazio (ex Ferro) entre los suplentes, será local ante Hellas Verona, con Bruno Zuculini (ex Racing).