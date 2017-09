Marcelo Arce presentará el show "Sinatra y Pavarotti"

Fotos INVITACIÓN. Desde la Fundación Cultural invitan a toda la comunidad santiagueña a participar del espectáculo.

16/09/2017 -

El jueves 28 de septiembre, a las 21, volverá el ciclo "La música de todos los tiempos", con la destacada presencia de Marcelo Arce, siempre con la organización de la Fundación Cultural Santiago del Estero.

En el Salón Azul del hotel Carlos V, con entrada libre y gratuita, se presentará nuevamente el artista con el show "Sinatra y Pavarotti".

La consigna es descubrir y describir cada tema, cada anécdota, cada historia que rodea a estos monstruos sagrados del mundo infinito de la música.

Con clips editados especialmente para este show, que no supera las dos horas, se presentará el gran Sinatra con sus temas clásicos, sus hits y las rarezas, entre ellas la impresionante y gimnástica actuación ya muy maduros de Sinatra y Gene Kelly.

Además, el animador adelantó que el público podrá disfrutar de Sinatra en solos, dúos con Tony Bennett, Elvis Presley, Judy Garland, Barbra Streisand, Liza Minelli, Ella Fitzgerald, Antonio Jobim; también con Sammy Davis Jr., Bing Crosby, Count Bassie.

Arce también presentará a Pavarotti y sus Amigos en conciertos solidarios con: Liza Minelli, Bono, Lucio Dalla, Elton John, Do de Pecho.

Dijo también que las canciones que no faltarán son "My Way" y "Nessun Dorma de Turandot" de Puccini, "donde Pavarotti restalla".

Trayectoria

Marcelo Arce cumple 42 años de carrera. Ha actuado en casi todos las salas y teatros del país. Desarrolla 17 ciclos entre Capital e interior, incluyendo actuaciones al aire libre con masiva asistencia. Integra la Semana Musical Llao Llao, el Ciclo Roemmers Junto a la Cultura, el Jurado Música Clásica de Premios Gardel y las Galas del Hotel Alvear. Dirige artísticamente el Tour Musical Europa que realiza cada año. En televisión desarrolló varios especiales. Conduce su programa La Clásica Música, Premio FundTV 2007. Integra la grilla de la Cadena HITN de Estados Unidos.