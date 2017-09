Xipolitakis acusó de plagio a Minaj

16/09/2017 -

Aunque Vicky Xipolitakis busca tener una vida menos mediática y escandalosa, sus ocurrentes acciones y publicaciones en las redes sociales no la ayudan. En su última aparición cibernética, la "Griega" lució un tapado forrado con billetes de un dólar, que les fueron ofrecidos a los más necesitados de la estación de subterráneos de New York. "Estaba viajando mucho y me di cuenta que había pasado mucho tiempo de mi última acción solidaria y me empecé a sentir vacía", había dicho. Ahora, a través de Twitter, Vicky se mostró indignada con la cantante Nicki Minaj ya que siente que su vestimenta es una copia de su "vestuario solidario". "Sin creatividad", acusó la mediática. Además, adelantó que le iniciará acciones legales a la artista ya que se trata de "un claro plagio".