Orgullosa de haber donado uno de sus riñones a Selena

16/09/2017 -

"Me siento profundamente agradecida después de que Dios confiara en mí para hacer algo que no solo ha salvado una vida, sino que también ha cambiado la mía en el proceso", dijo a través de su cuenta de Instagram Francia Rasia, la actriz que le donó uno de sus riñones a Selena Gómez. "Esto es parte de nuestra historia compartida y pronto la compartiré en su totalidad. Lo importante, sin embargo, es que ésta no es la única historia relacionada con esta enfermedad", destacó.

La operación se realizó hace un tiempo, pero ambas artistas decidieron mantener el tema en secreto hasta que ayer, la cantante rompió el silencio a través de las redes: "Supe que necesitaba someterme a un trasplante de riñón y me estaba recuperando. Era lo que tenía que hacer para mi salud".