El percance para nada glamoroso de la gran Beyoncé

16/09/2017 -

Beyoncé es una de las artistas más queridas y seguidas del ambiente de la música. Por eso, todo lo que hace se convierte rápidamente en noticia. Luego de cenar, la pareja asistió a la gala anual de Rihanna que beneficia su organización Clara Lionel Foundation. Para la ocasión, la cantante eligió un vestido muy particular y diferente a los que suele utilizar. La cantante no sólo lució un vestido poco costoso, de 165 dólares, sino que además quedó al descubierto un accesorio que le restó, y mucho, elegancia a su look.