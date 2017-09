Bon Jovi presentará en Vélez "This House is Not for Sale"

16/09/2017 -

El grupo rockero estadounidense Bon Jovi se presentará nuevamente en la Argentina, con un concierto que ofrecerá hoy en el estadio del club Vélez Sarsfield, en el que tocará canciones de su último disco "This House is Not for Sale".

Bon Jovi, la banda de rock con 34 años de carrera, 19 álbumes grabados y más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo, está integrada por Jon Bon Jovi, su líder y vocalista; David Bryan en teclados, Tico Torres en batería, Hugh McDonald en bajo y Phil X en guitarra.