Nair Calvo habló del beso con Violeta Urtizberea

16/09/2017 -

La pareja de Florencia (Violeta Urtizberea) y Jazmín (Julieta Nair Calvo) en "Las Estrellas" se convirtió en una de las más queridas por los fanáticos, por el tiempo que tardaron en darse su primer beso. "Ninguna de las dos somos gays, no tenemos el prejuicio, pero no estamos acostumbradas a besar a una mujer y encima somos amigas, entonces fue raro. Pero creo que se vio lo que queríamos mostrar, que es la relación de amor", contó Calvo y dijo que no hubo ensayo. "Cuando nos enteramos que venía la escena del beso nos mandamos mensajes, y lo charlamos mucho, porque no se ensaya eso, entonces tenía que salir de una", agregó la actriz en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. "Buscamos que todo en ese lugar transmitiera el amor tan puro que comparten Flozmín, entonces buscamos que todo en la escena, la música, los movimientos, las caras, reflejaran el amor puro", detalló Julieta.