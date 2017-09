Cubero le comió la boca a "Barbie" con un flor de beso

16/09/2017 -

Nicole Neumann se mostró por primera vez a los besos con Facundo Moyano. Las imágenes llegaron a los ojos del ex de la modelo, Fabián "Poroto" Cubero, que no le gustó nada. Él no se quedó de brazos cruzados y se mostró también apasionado con una joven modelo, "Barbie" Vélez. El futbolista y la hija de Nazarena se comieron la boca en un video que ella publicó en su Instagram. Aunque se los vinculó sentimentalmente, el beso es parte de una campaña de ropa en la que ellos son los modelos. Ambientado en un taller, Cubero hace de mecánico hot, mientras que la actriz interpreta a una joven que lleva su auto a reparar.