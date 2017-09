Candelaria Tinelli no le hace caso a su novio Franco Masini y sigue tatuándose

16/09/2017 -

Surgió una incertidumbre: ¿Candelaria Tinelli (26) dejó de hacerse tatuajes? El interrogante se basaba en dos circunstancias. Hace meses que no postea en su cuenta de Instagram (allí donde tiene 2.7 millones de seguidores) una selfie para presentar un flamante diseño, cualquiera fuera. Y además, esa práctica habitual en ella pareció truncarse justo cuando inició su noviazgo con Franco Masini (23), en el comienzo del último otoño. Entonces... ¿el actor le pidió que no se tatuara más, que así ya estaba bien? "¡Nada que ver!" -le aclara "Cande" a Teleshow-. Me hice dos más, pero no los mostré". Y de inmediato, lanza una advertencia. "¡Jamás estaría con alguien que me impida hacer lo que me gusta! Al que no le guste, le mando un beso..", ríe la diseñadora. Candelaria, quien por estos días se encuentra en Nueva York junto a su hermana Micaela (29) y Tatiana Saal, su amiga y socia de la marca de ropa Madness Clothing, opta por conservar esta nueva metodología de no exponer sus nuevos tattoos en las redes. "Aunque hay uno que valdría la pena mostrar..", dice. Se trata de una frase en inglés, de pequeñas dimensiones y grabada justo por encima de su tobillo izquierdo.