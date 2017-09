Rugby Championship: Nueva Zelanda aplastó a Sudáfrica

-

Los All Blacks apabullaron a los Springboks como locales en el QBE Stadium de North Harbour. El elenco comandado por Steve Hansen venció por 57-0, la mayor diferencia histórica entre ambos seleccionados, para seguir como único líder del Personal Rugby Championship y encaminarse a un nuevo campeonato.

Fue un duelo sin equivalencia alguna. En los primeros pasajes del partido Sudáfrica intentó hacerse fuerte desde el contacto, pero fue menguando conforme Nueva Zelanda ganaba en metros, y en tries. Es que tan sólo 14' minutos separaron el score del cero para que Beauden Barrett abra la cuenta de lo que sería una auténtica paliza.

Nueva Zelanda, a diferencia de lo que ocurrió el último sábado en New Plymouth frente a Los Pumas, fue absolutamente clínico. No dejó nada librado al azar y los cambios hicieron su parte. Rieko Ioane abrió la cuenta y dio continuidad a una serie ofensiva que, si bien tuvo un respiro en el inicio de la segunda mitad, nunca cesaría.

Fueron ocho tries en total, en un andamiaje en ataque que tuvo su punto final en el minuto ochenta. Los All Blacks eran los mejores del mundo, lo son, y no parece que esa situación vaya a cambiar en el futuro cercano...ni en el lejano. Otro Rugby Championship está al alcance de la mano. Quizás Vélez Sarsfield, el sábado 30 de septiembre, sea el escenario de la premiación.





NUEVA ZELANDA (57): 1- Kane Hames, 2- Dane Coles, 3- Nepo Laulala, 4- Brodie Retallick, 5- Sam Whitelock, 6- Liam Squire, 7- Sam Cane, 8- Kieran Read (c), 9- Aaron Smith, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Sonny Bill Williams, 13- Ryan Crotty, 14- Nehe Milner-Skudder, 15- Damian McKenzie.

Ingresaron: PT 27’ Scott Barrett por Squire. ST 2’ Wyatt Crockett por Hames, 12’ Ofa Tu'ungafasi por Laulala, 14’ Lima Sopoaga por Williams y Anton Lienert-Brown por Milner-Skudder, 17’ Codie Taylor por Coles, 18’ TJ Perenara por Smith y Ardie Savea por Cane.

SUDÁFRICA (0): 15 Andries Coetzee, 14 Raymond Rhule, 13 Jesse Kriel, 12 Jan Serfontein, 11 Courtnall Skosan, 10 Elton Jantjies, 9 Francois Hougaard, 8 Uzair Cassiem, 7 Jean-Luc du Preez, 6 Siya Kolisi, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Ruan Dreyer, 2 Malcolm Marx, 1 Tendai Mtawarira.

Ingresaron: ST 5’ Lodewyk De Jager por Mostert y Steven Kitshoff por Mtawarira, 12’ Pieter-Steph du Toit por du Preez, 15’ Trevor Nyakane por Dreyer, 18’ Bongi Mbonambi por Marx y Handré Pollard por Jantjies, 19’ Rudy Paige por Hougaard, 30' Damian de Allende por Serfontein.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 14’ Penal de Beauden Barrett (NZ), 17’ try de Rieko Ioane convertido por Barrett (NZ), 21’ try de Nehe Milner-Skudder convertido por Barrett (NZ), 33’ try de Scott Barrett convertido por Barrett (NZ), 37’ try de Brodie Retallick convertido por Barrett (NZ).

Resultado parcial: Nueva Zelanda 31-0 Sudáfrica.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 13’ Try de Nehe Milner-Skudder (NZ), 24’ try de Ofa Tu'ungafasi convertido por Barrett (NZ).

Amonestados: No hubo.

Estadio: QBE Stadium, North Harbour.

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Árbitros asistentes: Angus Gardner (Australia), Matthew Carley (Inglaterra)

TMO: George Ayoub (Australia)