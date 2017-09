Belgrano lo dio vuelta y le ganó a Argentinos en La Paternal

16/09/2017 -

Belgrano de Córdoba venció a Argentinos Juniors en La Paternal por 2 a 1 y cortó así una racha de 20 encuentros sin derrotas por parte de los locales, en lo que fue su primer encuentro en La Paternal desde la vuelta a Primera División.

El partido comenzó mejor para el local que, sin lucirse, dominaba las acciones ante un Belgrano que no hacía pié. Fue así que, tras una desconcentración de la defensa "pirata", Nicolás Giménez aprovechó para poner el 1 a 0 para Argentinos.

Sin embargo, tras esa conversión, la visita reaccionó y el partido cambió radicalmente. El mediocampo del cordobés pasó a dominar y llegaron con más claridad. Fue así que García tras una buena corrida definió al primer palo y estampó el 1 a 1 cerca del final de la primera parte.

Ya en el inicio del complemento la situación no cambió y a los 2 minutos, de cabeza, Lema le dio la ventaja al pirata que no pasó mayores sobresaltos hasta el final ante un rival que lleva dos jugados y dos perdidos (uno pendiente frente a Chacarita), y que no le encuentra la vuelta a su juego.

Por su parte, Belgrano disfruta de un buen presente con su segunda victoria en fila en este arranque que lo encuentra en el lote de los de arriba con seis puntos.