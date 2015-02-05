CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Septiembre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 20:51 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TOMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 TECNÓPOLIS FEDERAL

19.00 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

15.00 MUNDIAL BMX - VIVO

17.00 RECORDANDO

18.30 SGO, GOLF TOUR

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 POLIFONÍA

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 FUERZA G

08.34 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

08.49 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

10.45 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

12.42 PAPÁS A LA FUERZA

14.32 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

16.28 ARMAGEDDON

19.38 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

23.52 MASACRE EN TEXAS. LA NUEVA GENERACIÓN

TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.24 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.33 ALF (TEMPORADA 2)

10.59 LLAMARADA

13.28 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

14.57 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

17.19 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

21.00 EL EXORCISTA

23.26 LA NIEBLA

TNT

08.23 FRANKENWEENIE

09.58 LOS INCREÍBLES

12.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

14.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

16.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

18.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

20.00 PREMIOS EMMYS®

21.00 PREMIOS EMMYS®

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, BÚSQUEDA TRISTE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN

11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO

11.55 HOUSE M.D., SIN DOLOR

12.45 ELEMENTARY, REPRODUCIR

13.35 METEGOL

15.40 RUGRATS EN PARIS

17.10 MEGAMENTE

19.10 SHREK TERCERO

21.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

23.05 KUNG FU PANDA

24.50 ELEMENTARY, GALLINITA, EL CIELO SE CAE

01.40 ELEMENTARY, DE OTRO TIPO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.50 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES

11.40 ERNEST Y CELESTINE

13.20 CREO QUE SÍ

15.20 OTRO CHANCE PARA AMAR

17.15 LA TERMINAL

20.00 FORREST GUMP

23.05 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

01.15 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+ HOY, A LAS 17, RECITAL EXCLUSIVO DE “CANTORES DE SERENATA”.

+ DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS 4 SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA DE LA MÚSICA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

17/09-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

18/09-20/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 17/09 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

17/09-20/09-22:45 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

17/09-20/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

17/09-20/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/09-20/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS QUE AMAN, ODIAN APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00 (TO

DOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40

 
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