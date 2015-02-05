CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Septiembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 20:51 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TOMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 TECNÓPOLIS FEDERAL
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
15.00 MUNDIAL BMX - VIVO
17.00 RECORDANDO
18.30 SGO, GOLF TOUR
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 POLIFONÍA
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.44 FUERZA G
08.34 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
08.49 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
10.45 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
12.42 PAPÁS A LA FUERZA
14.32 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
16.28 ARMAGEDDON
19.38 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
23.52 MASACRE EN TEXAS. LA NUEVA GENERACIÓN
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.24 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 2)
10.33 ALF (TEMPORADA 2)
10.59 LLAMARADA
13.28 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
14.57 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
17.19 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
21.00 EL EXORCISTA
23.26 LA NIEBLA
TNT
08.23 FRANKENWEENIE
09.58 LOS INCREÍBLES
12.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
14.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018
16.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
18.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018
20.00 PREMIOS EMMYS®
21.00 PREMIOS EMMYS®
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, BÚSQUEDA TRISTE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN
11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO
11.55 HOUSE M.D., SIN DOLOR
12.45 ELEMENTARY, REPRODUCIR
13.35 METEGOL
15.40 RUGRATS EN PARIS
17.10 MEGAMENTE
19.10 SHREK TERCERO
21.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
23.05 KUNG FU PANDA
24.50 ELEMENTARY, GALLINITA, EL CIELO SE CAE
01.40 ELEMENTARY, DE OTRO TIPO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.50 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
11.40 ERNEST Y CELESTINE
13.20 CREO QUE SÍ
15.20 OTRO CHANCE PARA AMAR
17.15 LA TERMINAL
20.00 FORREST GUMP
23.05 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
01.15 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ HOY, A LAS 17, RECITAL EXCLUSIVO DE “CANTORES DE SERENATA”.
+ DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS 4 SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA DE LA MÚSICA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
17/09-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
18/09-20/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 17/09 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
17/09-20/09-22:45 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
17/09-20/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
17/09-20/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/09-20/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS QUE AMAN, ODIAN APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00 (TO
DOS LOS DÍAS)
EMOJI: LA PELÍCULA ATP CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40