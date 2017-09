FÚNEBRES | 17 de Septiembre de 2017

17/09/2017 - FALLECIMIENTOS





- Pablo Alejandro Torrez

- Luis Humberto Pérez

- Julio Martín Palavecino (Fernández)

- Francisco Antonio Albornoz

- Rómulo Dorado (Choya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su hijo Dr. Juan Carlos Albornoz, su esposa Dra. Teresita Angeleri, sus nietos Martín y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones por el eterno descanso de su alma.

ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su hijo Dr. Francisco Antonio Albornoz, su esposa Reina, sus hijos Antonella y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Ayer se apagó la vida de Dn. Francisco Antonio Albornoz. Un buen hombre, sencillo y amable en su trato. Padre de una familia honorable que dejó a sus hijos ejemplo de laboriosidad, responsabilidad y sobre todo honestidad en el desempeño de sus trabajos. Gracias Dn. Antonio por sus atenciones, por su afecto y respeto hacia nosotros. Su consuegra Blanca S. de Angeleri junto a sus queridos nietos Martín y Lucas Albornoz lo despiden con mucho dolor, pero con la seguridad de que Dios le concederá a su alma la paz eterna que usted tanto se merece. Que así sea.

ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus amigos: Olga de Balteiro, José Luis Balteiro y María Silvia Contreras y sus hijos José Luis, Carlos Vicente y familia; y Daniel y flia; participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Juan Carlos y Tere; Gringo y Reina, Rosi y flia . Ruegan oraciones en su memoria.

ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Yolanda Angeleri de Montenegro y María Cristina Montenegro e hijos Carlos y Ramiro Casoliba participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Los amigos de su hijo César: Silvia Correa de Miranda, Enrique Miranda Correa, María Pía Miranda de Ulman, Luis Carlos Ulman e hijos participan con dolor el fallecimiento de su madre. Rogando por su eterno descanso.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Guillermo Luna Herrera participa de su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Las amigas de su hija Eli: Matesi y Gabriela Leoni participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus hijos Hugo, Juana, Graciela, Victoria, Virginia, Ricardo, hijos pol. nietos, bisnieto y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. en el cement. de Los Morales a las 17 hs Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GODOY, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su esposa Teodora Carabajal, hijos Verónica y Diego y demás famil. part. su fallecimiento y que sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cementerio de Vuelta de La Barranca. Casa de duelo Pedro León Gallo 330 sala velat. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Marcelo Agüero, participa el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. David Jarma. Eleva oraciones en su memoria.

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus hijos Alejandro, José Luis, Edgardo, Gustavo y Vanessa, h. pol Claudia Maria Rosa, Carolina y Guillermo, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por Cochería Norte. La Plata 162 tel.4219787.

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Felices los pobres y limpios de corazón porque de ellos será el cielo. Su hijo José Luis, su hija política María Rosa, sus nietos María Milagros, María del Sol, José Ignacio y su bisnieto José Nazareno participan su fallecimiento.

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. La comunidad educativa de la Escuela 977 de Nueva Francia participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex directora. Eleva oraciones en su memoria.

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Los directores de la zona 35 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Gustavo y acompaña a la familia en estos tristes momentos.

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Teresa; Anita, Alfredo y Juan Pablo Zerda y sus respectivas familias, acompañan a su hijo José Luis y familia en tan duro momento y rogando por ella, y que brille la luz que no tiene fin"

MINAHK, RUTH DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. "Que Dios en su infinita misericordia la reciba en sus brazos haciendo brillar para ella la luz que no tiene fin, dándole la paz eterna". Roger Eduardo Díaz participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo José Luis Suárez.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. El Taller de Libre Expresión Musical y su directora profesora María Ofelia Giovanardi, saludan y acompañan al Sr. Atilio y demás flias., en este doloroso momento. Estela, llegó a presidir la institución con gran eficacia logrando importantes beneficios. Rogamos al Señor les dé resignación y los acompañe por siempre a sus familiares.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su esposa Rosa, hijos Luis, Fernando, Iván y Carolina, h,. pol. Meliza, María, Pamela, Gustavo, nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. la Piedad. Serv. Org. Amparo SRL: ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Me acompañarán tu bondad y tu favor durante toda mi vida; Mi mansión será la Casa del Señor por largo, largo tiempo. Su hermana Normi, sus hijos Darío y Selva, Walter y Teresita Martínez, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su hermana política Ana Teresa Oratti, sobrinos Mario, Claudia, Ana, Carolina y Ariel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su tía Mecha, Miguel, Clarita y Rubén, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su hermano Juan Enrique Pérez, su esposa Hebe Oratti, sobrinos Mónica, Natalia, Romina y Juan, sobrinos nietos Juan Manuel, Micol, Santino y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PÉREZ, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". María Ruso, sus hijos Germán, Agostina y Marianela Rodolfo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, REINA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Sus hijos Milagros, Liliana, Tingui, Flaco, Chato, h. pol. nietos, bisn. y demás fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cementerio de Rodeo de Soria. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RÍOS, REINA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Directivos y compañeros de Antonio Gubaira Hnos. de su hija Carmen Soria participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en cement. de Rodeo de Soria, dpto Capital.

RÍOS, REINA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gaby, Guadalupe part. su fallec. y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhum,. en cement. de Rodeo de Soria. Capital.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Rodolfo "Quique" Galván y flia. participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento del hijo del querido amigo Jabili. Rogamos que Dios les conceda resignación a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mashiro Rodríguez, sus hijos Ramón Manuel y José María. Acompañan en el dolor a su padre Jabili Soria. Y se adhieren sus amigos de la terapia de los Pedanos: Marcos, Gado, Tunga, el Colo, Coco, Zurdo, Mingo, Pizza, Pelo, Piki y tío Negro, Osvaldo Gerez y demás amigos. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los amigos de su padre de toda la vida: Miguel Carrizo, Mario, Lito, Gloria, Miguel Angel Coronel, Juan Lopez, Soledad, Liliana y Gaby Perez y demás familiares.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Flia. Moisés, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nunca olvidaremos los momentos juntos. Siempre con nosotros. Tus amigos Jorge Luis, Diego, Esteban, Gustavo y Carlitos participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

TORREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Sus padres Graciela Isás y Domingo Torrez, sus hermanos Noelia y Rodrigo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo Capilla Espiritu Santo B ° Ej Arg. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Pablo, te vimos crecer haciendo travesuras junto a tu hermana Noelia y tu amigo el "Oso"; en verdad, disfrutaste y te disfrutamos durante tu vida; compartimos buenos momentos de felicidad junto a tus papás Graciela y Domingo y también nos acompañamos en otros de mucha tristeza, como este en el que te alejas de este universo terrenal. Pero estarás siempre en nuestros corazones, en nuestro recuerdo, por tu sencillez, por tu simpatía, por tu honradez y más aún porque son nuestro amigo. Descansa en paz!! Esther, Rubén y Hugo Dinardo, acompañan a sus amigos Domingo y Graciela, Noelia y Rodrigo y a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

TORREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Hugo Delibano Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos e hijos políticos Hugo, Fernanda, Carina, Osvaldo y Emilio y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino. Ruegan cristiana resignación para sus padres y hermanos. Que Dios en su infinita misericordia lo reciba en su casa celestial y le dé el descanso eterno.

TORREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Tita; Lida y Carlos; Guly y Pito; Nano y Mirta y Hugo y Olga participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus queridos primos Domingo ("Merce") y señora. Ruegan que el Altísimo lo cubra con su manto divino y que les dé resignación a sus padres, hermanos, tíos y demás familiares.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BEJARANO, MARIO ARÍSTIDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/12|. Pasaron cinco años pero siempre estás presente en nuestro recuerdo. Tu esposa, hijos, nietos y demás familiares rezaremos por tu memoria en la misa a realizarse en la parroquia del Pilar Bº Autonomía a las 19 hs.

BOLAÑEZ, PATRICIA GRACIELA (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/16|. Hoy hace un año que no estás físicamente con nosotros que no escuchamos tu voz, tus cantos, tus anécdotas... un día como hoy Dios quiso llevarte con Él, a su lado, seguramente necesitaba de una persona como tú para alegrar el cielo. Pasó un año y aún no entendemos el porqué no estás, pero sabemos que desde el cielo vos nos cuidas, nos proteges y caminas junto a nosotros en este transitar de la vida que nos cuesta más sin tu presencia. Siempre te recordamos, en cada momento, en una canción, en una juntada, en una palabra. Hoy tu familia le pide al Señor que nos dé la resignación de tu partida. Invita a la misa que se realizará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

BOLAÑEZ, PATRICIA GRACIELA (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/16|. Pato: ser de luz y transparente alegría, no existen palabras para expresar tanto dolor que nos causó tu partida. Que Dios nos de resignación. Al cumplirse un año tus padres, hermano y sobrino invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

BOLAÑEZ VDA. DE GIMÉNEZ, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Madre querida, han pasado 3 meses y se siente mucho tu ausencia y el dolor de no tenerte, pero tu recuerdo permanece en nuestra memoria, te llevaremos presente todos los días de nuestras vidas. Madre querida: que el Señor te dé el eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Marta, Cesar y Omar, sus nietos Analía y Sergio, bisnieto Martín invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. Santísimno Sacramento del Bº Borges hoy a las 20 hs.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Royi; al mejor Gladiador se le cae la Espada, pero tu luchaste hasta el final de la vida; Descansa en paz. Tus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tuviste una vida plena, fuiste un ejemplo de rectitud y honestidad, cosechaste grandes amistades y dejaste el mejor legado a tus hijos y nietos. Hoy te recordamos con tu mejor sonrisa y nos reconforta saber que estás al lado del Señor. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares agradecemos a los amigos, comerciantes, vecinos, quienes nos contuvieron en los momentos de dolor e invitamos a la misa con motivo de recordarse nueve días de su desaparición hoy a las 20.30 hs en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

CURA, RUBÉN JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/15|. Todavía seguimos esperando que todo fuera un sueño, una pesadilla, pero abrimos los ojos y nos encontramos nuevamente con esta cruda realidad, que nos dice una vez más que ya no te tenemos, que ya no podemos abrazarte y decirte a la cara lo mucho que te amamos. Nos haces falta viejito. Tu esposa Isabel, tus hijos Karina, Marlene y Jorge, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de conmemorarse dos años de su partida a la Casa del Señor.

FERRI DEL CASTILLO, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/13|. Hija querida, Carito, en este amanecer de setiembre, viene a mi mente tu recuerdo de momentos compartidos y mi corazón y mi alma sufren por tu ausencia…que ya lleva cuatro largos años, pero elijo el recuerdo del amor, de tu sonrisa, y de todos quienes te conocieron, ya que emprendiste y acariciaste el alma de quienes te rodearon y seguirás viviendo en mis pensamientos hasta que podamos reunirnos nuevamente en la casa del Señor. Un beso al cielo. Su padre Dr. Carlos Horacio Ferri, su hermano Carlos Horacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. A nueve días de tu partida al Reino del Señor para reunirte con tus padres, hermanos y amigos nos uniremos en oración hoy en la parroquia San Roque a las 20.30 hs. ¡que descanses en paz "Mecki"! Tus hermanos, sobrinas y amigos.

GIMÉNEZ, HUMBERTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/16|. Mi querido padre, el tiempo ha pasado, solo se siente la ausencia física y el dolor de no tenerte más. Pero tu recuerdo permanece intacto e imborrable en nuestras vidas. Viejo querido: que el Señor te dé el eterno descanso y que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos Marta, César y Omar, nietos Analía y Sergio, bisnieto Martín invitan a la misa en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges hoy a las 20 hs.

LAITÁN, RODOLFO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/15|. "Descansa en paz en los brazos del Señor". Hace dos años que te fuiste al Reino del Padre Celestial pero tu recuerdo permanece en cada instante y en todo lo compartido. Desde donde estés danos fuerzas para seguir adelante. Siempre estás en nuestros corazones. Te recordamos con mucho cariño. Su esposa Bety, sus hijos Cecilia, Lucy y Rodo, hijo político Dr. Gustavo Castillo, nietas, hermanos y demás familiares, invitan ala misa que se celebrara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco. Rogamos oraciones en su memoria.

MARGARITA MIGUEL DE ABATE - CARLOS MAURICIO ABATE (q.e.p.d.) Fallecieron el 18/9/00 - 6/9/12|. Martha Espeche de Inserra y su hija Marta Inserra Espeche Invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivas partidas al Reino del Señor . Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA TOSCANO, PEDRO EUGENIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/11|. Hace ya 6 años que el Señor te llevó a los cielos y hace 2 meses que tu desconsolada madre nunca se resigno a perderte, partió para encontrarse con Dios y con vos. Hoy a las 20.30 hs en la parroquia San Roque, ofreceremos la misa en tu memoria. Tu papá Dr. Pedro W. Orieta, tus hermanos Nacho, y Carola y tu hijita Sofía (a).

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dios te llevó a su lado y los ángeles te acogieron junto a Él. Desde allí protege a todos los que te amamos y te guardaremos siempre en nuestros corazones. A un mes de tu partida, te recordaremos en la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Madre dejas un enorme vacío. Te recordaremos siempre. Tus hijos Bebio, Lucho, Manuel, Miguel, Remigio, José, Niña, Muñe, Domingo, Carlos, Erika, tus nietos, bisnietos, nueras, nietos políticos, tataranietos, hermanos, sobrinos, amigos. "Ayúdanos a seguir sin tí mamá Jayi".





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





AGÜERO, LÍDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. A los nueve días que partiste a la Casa del Padre Eterno, rogando por la Paz y salvación de tu alma, tu hermana Coca, sobrinos: Romina y flia, Gisela y flia y Nicolás Bonetti, invitan a demás familiares, vecinos y amigos, a la misa que se oficiará el lunes 18/09/17 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

AGÜERO, LÍDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Coquito! El Reino de los Cielos se regocija por recibir a un alma solidaria dispuesta a tender una mano a los demás. No hay duda que el Altísimo te reencontró con el Bilico, nuestro padre amado, nuestro abuelo añorado. Nosotros en cambio, llenos de dolor por tu partida, buscamos resignación atesorando los momentos compartidos hasta que el Señor disponga de volver a abrazarnos en la Vida Nueva. Vida que es Eterna. Tus hijos Juampi y Candi, tu madre Carmen, tus hermanos Coca y flia, Chicho y flia, Chini y flia, invitan a demás familiares, amigos, vecinos y ex-compañeros docentes a misa que se oficiará el lunes 18/09/17 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

AGÜERO,JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/10|. "Descansa en paz, en los brazos del Señor". A los seis años y diez meses de tu partida, tu esposa Carmen, hijos, nietos y bisnietos invitan a demás familiares y amigos a la misa que se oficiará el lunes 18/09/17 a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AGÜERO, RAMÓN WENCESLAO (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hijo Marcelo Agüero, su hija política y su nieto Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al novenario en parroquia Inmaculada Concepción de Frías para rogar por su descanso en paz.

AGÜERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Luis Rodolfo Paz y familia participan profundo dolor el fallecimiento de su amigo Bocha y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. María Waldina Agüero de Rigourd, participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Frias. Ruega oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Aldo J. Gómez Agüero, Yaya Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Bocha y acompañan a su flia,. en tan doloroso momento. Lo recordaremos siempre, buen amigo, generoso y cabal reflejo de un tiempo que no volverá. Paz en su tumba.

DORADO, RÓMULO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus hijos Luis Silvia y Daniel, hijos pol. nietos y bisnietos, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Laprida. Dpto. Choya. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel.4219787.

OROZCO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Compañeros de la Sra. Olga Orozco de la Empresa Neumáticos del Valle, participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposo José. Ruegan una oración en su memoria.

OROZCO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Propietarios de la Empresa Neumáticos del Valle, participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra empleada Olga. Eleva oraciones en su memoria.

PALAVECINO, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su esposa Zulema , sus hijas Mariana y Sandra. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Fernández, servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. - Tel.4219787.

PALAVECINO, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su esposa Zulema, sus hijas Sandra y Mariana y su hijo político Mario participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PALAVECINO, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Sus hermanos, cuñados y sus sobrinos, Daniela, Miguel, Emanuel y Sofía, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria para que el Señor lo reciba en el seno de su Santa Gloria.

PALAVECINO, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Las amigas de su esposa e hijas: Mary, Clelia, Susy y Alicia, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. La comunidad educativa del Colegio Madre Tierra, participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Mariana Palavecino y la acompañan en el dolor y la resignación, rogando oraciones en su memoria.