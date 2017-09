Continúan las quejas por mala atención en oficina de la CNRT

Fotos GESTIONES La funcionaria informó que la delegación de la CNRT Santiago del Estero fue "impulsada por el gobierno provincial con diferentes ONG".

17/09/2017 -

Ante las quejas reiteradas por la mala atención en la oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en lo que se refiere al otorgamiento de pases para discapacitados, la directora provincial de Discapacidad, Daniela Águila, hizo algunas aclaraciones. También destacó las gestiones realizadas por la Provincia para mejorar la atención a este sector de la población.

En un comunicado, Águila remarca: "En mi carácter de directora provincial de Discapacidad, y habiendo sido consultada en reiteradas oportunidades estos últimas semanas por los numerosos inconvenientes por los que deben atravesar las personas con discapacidad al momento de gestionar los pasajes gratuitos que por ley les corresponde, quisiera recordar a la comunidad algunos aspectos relevantes en los cuales hemos venido trabajando desde el Gobierno de la Provincia para garantizar el acceso al Derecho del Transporte Gratuito".

"Cabe recordar que el control del cumplimiento o no de la emisión de los pasajes recae en la CNRT Comisión Nacional Reguladora de Transporte, es un organismo nacional, que años atrás la Provincia de Santiago del Estero no contaba con una delegación, y dependíamos de la filial de Tucumán, por lo cual las empresas al no tener el control de manera permanente incumplían continuamente", aseguró.

Inmediatamente, detalló las gestiones que se realizaron. "Es así como desde la Dirección, el Consejo Provincial de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad se elevaron varias actas y notas solicitando la apertura de la delegación de la CNRT Santiago del Estero con la finalidad de la atención y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente fue la gobernadora, la Dra. Claudia Abdala de Zamora, quien con todos estos pedidos y antecedentes se reunió con el entonces ministro Randazzo y gestionó la radicación del organismo nacional en nuestro suelo provincial. El ministro (ex) aprueba la creación del organismo y la gobernadora dispuso colaborar en todo lo necesario para que esta oficina pueda ponerse en marcha inmediatamente. Es así como la Dirección Provincial de Discapacidad se encargó de la construcción del local, compra del mobiliario, equipamiento, etc. que posteriormente fue otorgado en comodato a la CNRT. Se puso en marcha el organismo y mejoró notablemente la situación y el peregrinar que tenían que vivir las familias".

"¿Qué es lo que está pasando ahora?", se preguntó Águila, para responder: "Con el cambio de gestión, el Gobierno nacional aprobó una resolución de la CNRT limitando el cupo de pasajes gratuitos a solo 2 personas con discapacidad por ómnibus, cuando el decreto 38/2004 que ordena la gratuidad no establece ningún cupo, anteriormente las personas podían acceder a un número de pasajes mucho mayor que al día de hoy". Indicó: "Por otro lado, establecieron un sistema en donde se deben gestionar los pasajes a través de una página web. Sistema que nunca funcionó, y que tampoco se tuvo en cuenta la realidad de las personas que viven en el interior de nuestra provincia en donde es difícil acceder a este tipo de sistemas informáticos. Aquellos que logran acceder a la plataforma y conseguir la reserva, casi de manera milagrosa, cuando van a las boleterías se encuentran que sus pasajes ya fueron otorgados a otros pasajeros. Para completar el cuadro angustiante por el que tienen que atravesar, luego cuando van a hacer el reclamo a la CNRT, nos comentan que el nuevo delegado, el Dr. Juan Parra, no los recibe y que el personal no les da una solución. Cuando me reuní con el delegado, me manifiesta que la delegación tenía otras funciones".