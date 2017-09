Fotos ANSIEDAD. Yanina y Matías están muy contentos y ansiosos por la llegada de sus cuatro hijos.

Entre la felicidad que la invade, y amor multiplicado que hoy manifiesta en su alma, hay momentos en los que Yanina hace un alto y piensa en los riesgos. Por eso, hasta ahora solo se limita a disfrutar el día a día y a organizarse para los próximos meses, en los que deberá instalarse en Buenos Aires.

"Somos muy cuidadosos. Hasta ahora no compramos ni ropa para los bebés, porque como todo está en manos de Dios, hay que tomarlo con calma. Pero estamos muy ansiosos. Todavía no sabemos ni el sexo pero ya empezamos a pensar en nombres. Tenemos que negociar con Matías. Nos espera un camino largo", dijo Yanina.

"Además pido a los santiagueños y a todos, que nos acompañen con las oraciones para que todo salga bien. Yo pido a Dios que me acompañe, que no me suelte las manos y que me dé fuerzas para todo lo que se viene. Que pidan lo mismo porque el acompañamiento que hoy siento de la gente me da mucha fortaleza", pidió, y recordó que los amigos de Teresita, su mamá, ya se contactaron para brindar su acompañamiento.