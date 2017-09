17/09/2017 -

"Apenas me enteré de que estaba embarazada de mellizos y gemelos, me puse a averiguar todo, a través de internet. Ponía en el ‘buscador’: ‘embarazo múltiple de mellizos y gemelos a la vez’, y no tenía resultados. Hoy en día pongo lo mismo y me aparecen las notas sobre mi caso. Además, los médicos me dijeron que es un caso único e insólito, que obviamente no es imposible porque se nos dio, pero no es para nada común", contó Yanina.