Única en el mundo: mamá santiagueña dará a luz a mellizos y gemelos a la vez

Fotos FAMILIA. Matías y Yanina tienen el incondicional apoyo de Teresita (mamá de Yanina), Belén (su hermana), Bastián (sobrino) y Lucas, su cuñado.

17/09/2017 -

Dueños de una de las historias más tiernas (y sorprendentes) de los últimos años, Yanina Gutiérrez y Matías Graf se emocionan cada vez que les toca hablar de su presente. Y no es para menos. Ella está embarazada de 3 meses y serán padres de mellizos y gemelos a la vez. Yanina, de raíces santiagueñas, acoge en su vientre a cuatro bebés que, según dijeron los médicos, podrían mirarse por primera vez a los ojos en enero.

Ella es bandeña, radicada en Tierra del Fuego, y en las últimas horas se volvió noticia mundial al ser la protagonista de una historia sin precedentes de embarazo múltiple. Según contó a EL LIBERAL, los médicos le dijeron que nunca se dio un caso así, por sus características. Además habló de las sensaciones que vive hoy junto a su marido, y de la revolución familiar que originó la espera de la llegada de cuatro niños a la vez, con el condimento de ser éste su primer embarazo.

"No fue un embarazo buscado, y me enteré recién cuando estaba ya de un mes y medio. Eso fue el 14 de julio, y el 17 me hice la primera ecografía; ahí nos avisaron que eran cuatro bebés. El médico nos hizo sentir los latidos y empezó a contar: 1, 2, 3, 4; y mi pareja lo interrumpió: ¡Paren de contar, apaguen las máquinas!, les decía. Fue muy shockeante, una gran sorpresa, no paraba de llorar porque no lo podía creer. Además en esa primera ecografía ya podíamos ver a los cuatro", contó Yanina en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

Yanina es hija de Pascual Gutiérrez, oriundo de Ojo de Agua, y de Teresita Coria, de La Banda. Por cuestiones laborales, ellos abandonaron la provincia cuando eran jóvenes y se mudaron a Tierra del Fuego hace muchos años, pero cuando Teresita estaba por dar a luz a Yanina viajó a su suelo natal para que su niña naciera entre los suyos. Luego, cuando su hija cumplió los 3 meses se volvieron al sur, en donde viven actualmente.

"Nací en La Banda y me trajeron después a Río Grande. Hoy ya casi toda mi familia se mudó a Tierra del Fuego, pero yo solía viajar a Santiago hasta que comencé a trabajar en una fábrica de Electrónica", contó.

"Cada vez que escucho a Los Manseros o a Los Carabajal; o que veo a mis papás tomar mate o decir algo sobre Santiago, inevitablemente siento ese algo inexplicable que te arrastra a querer volver. Obvio que quiero volver, me encantaría que mis hijos conozcan la tierra donde nací y de donde son sus abuelos. Es mi tierra, y no importa el tiempo ni la distancia, el ser santiagueño es un sentimiento que no se olvida", comentó.

Cuidados

Yanina cursa un embarazo de alto riesgo, por lo que su ginecóloga le diagnosticó reposo absoluto, entre otros cuidados que está tomando desde el primer día. Hoy cursa el tercer mes de gestación - "y tengo panza como si estuviese de cinco" - y estiman que los bebés nacerán entre el sexto y el séptimo mes.

"Ahora no estoy trabajando porque lo mío es un embarazo de alto riesgo. La ginecóloga me prohibió hacerlo, e incluso ya estamos arreglando todo porque en las próximas semanas nos iremos a Buenos Aires, adonde nacerán los bebés. Estamos averiguando y tramitando todo porque creo que hay pocos lugares de alta complejidad en relación a mi caso, y tenemos que arreglar también con la obra social", sostuvo Yanina.

Apoyo

Desde el primer momento, Yanina y Matías cuentan con el incondicional apoyo de ambas familias y de sus amigos. También el municipio de Río Grande les ofreció su apoyo en lo que necesiten: "Y lo vamos a necesitar, de seguro. Pasamos de ser 2 a 6; todo va a cambiar rotundamente", indicó.

"Nosotros no tenemos ni casa. Ahora estamos en la de mi mamá porque yo no puedo subir escaleras y Matías alquilaba un dúplex con pisos. Nos iremos acomodando con el paso de los meses", expresó.