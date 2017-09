Encuentro infantil en Lawn Tennis

17/09/2017 -

En cancha del Santiago Lawn Tennis Club se realizará hoy un encuentro infantil reservado para las categorías Octava, Novena y Décima.

El encuentro comenzará a las 9.30 y finalizará a las 13 para dar inicio al partido entre Estrella Roja y Unión Sur HC, en Intermedia.

Luego se cumplirá el siguiente programa: 14.10, Círculo SC vs. Mishqui Mayu, en Intermedia; 15.20, SECH vs. Lawn Tennis, en Intermedia; 16.30, Misqui Mayu HC vs. SECH, en Primera Caballeros; 18, Unse Hockey vs. Lugus HC A, en Intermedia.