Mariano Altuna, del SDE Competición, larga en primera fila

Fotos CANDIDATO. Altuna demostró ayer que es uno de los más competitivos en el autódromo de Genral Roca.

17/09/2017 -

En la especial clasificación prevista para General Roca donde los diez primeros de la Q1 definían a una vuelta lanzada con partida detenida, Mariano Altuna se quedó con el segundo mejor registro con un gran tiempo de 1:39:423, sólo superado por Agustín Canapino.

"Venimos bien en el fin de semana. El sistema de clasificación nos beneficio mucho y aparte de ayer a hoy el auto mejoro bastante. Este segundo lugar sirve mucho para cuidar los puntos. La primera fila de largada siempre es lo mejor", declaraba el piloto de Lobería que maneja el Chevrolet Cruze #27.

Lucas Guerra, que consiguió el octavo tiempo clasificatorio, fue el mas beneficiado ya que largará desde la primera posición la segunda final, según lo establecido en el reglamento de la prueba que invierte los ocho primeros lugares de la clasificación.

"Estoy muy contento de poder largar desde la pole la segunda carrera aparte de que me tocó a mi tener que abrir esta nueva forma de clasificar que no era lo ideal porque no tenía ninguna referencia. Igualmente estoy muy conforme porque no concía el circuito y por eso probamos el viernes y hoy pudimos sacar lo mejor del auto. Para afrontar la segunda final vamos a tomar como referencia la primera carrera en cuanto al desgaste del auto y de los neumáticos", expresó el piloto de Capital Federal.

Humberto Krujoski no pudo cerrar una buena vuelta, tapado por el transito en pista por lo que quedó en la posición 14.

La primera final de Top Race se largará a las 9.25, a 35 minutos más una vuelta al trazado de 3.625 m.

Por su parte, en Top Race Junior, Santiago Piovani se quedó con la pole, escoltado por Franco Morillo.