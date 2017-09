Old Lions fue una "tromba" y gritó campeón en Tucumán

Fotos DE FESTEJO. Tras la victoria, los jugadores de Old Lions vivieron momentos de mucha emoción en suelo tucumano.

17/09/2017 -

Un Old Lions de corazón enorme y gran juego derrotó como visitante a Cardenales de Tucumán por 39 a 20 y se proclamó campeón de la Zona Promoción del Torneo Regional del NOA, con lo que se ganó el derecho de jugar un partido repechaje nada menos que con el Santiago Lawn Tennis para definir la última plaza de la región al Torneo del Interior B 2018.

De esta manera, Santiago se asegura, además, un representante en un torneo nacional el año próximo, además de ya haberse garantizado los dos lugares en la Zona Campeonato del Regional.

La actuación de Old Lions fue verdaderamente consagratoria, ya que jugó todo el segundo tiempo con dos jugadores menos por expulsión, pero con un temple tremendo y mucha autoridad, sometió a uno de los equipos historicamente más fuertes de Tucumán.

El León golpeó de entrada, ya que al minuto de juego Lautaro Heredia apoyó el primer try del partido para la euforia de la gran cantidad de simpatizantes que viajaron desde Santiago, pero Cardenales reaccionó rapido y sobre los 7 llegó a la igualdad. No se dieron tregua en esos primeros minutos y a los 12 el equipo santiagueño volvió a adelantarse gracias a un try de Juampi Enríquez que puso el marcador 12 a 7.

A partir de ahí el partido se hizo más friccionado y hasta el final de la primera mitad cada uno pudo sumar sólo a través de penales, por lo que se fueron al descanso con el marcador 15 a 10 para la visita, pero con una muy mala noticia: sobre los 35 fueron expulsados Luciano Zalazar y Matías Barraza, por lo que se vislumbraba un panorama muy complicado para el León.

Pero esos 40 finales tuvieron a un equipo que jugó con el corazón caliente y la cabeza fría. Sobre los 8 Adrián Arévalo, una de las grandes promesas santiagueñas, apoyó el tercer try del León para estirar a 12 la diferencia (22 a 10), aunque Cardenales volvió a acercarse a los 19 para quedar a 5 puntos y con medio tiempo por jugarse. Cuando parecía que se venía la noche, otra vez Arévalo le dio la estocada final a la esperanza de los tucumanos, porque su try prácticamente sentenció la historia.

De allí hasta el final, Cardenales ya fue casi resignado y aun con dos hombres menos, Old Lions manejó la situación y hasta se dio el lujo de llegar otra vez al try sobre el final para desatar un loco y merecido festejo. Le queda un paso más y en el camino se cruzará un viejo conocido: Lawn Tennis.