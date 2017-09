17/09/2017 -

La colombiana Mariana Pajón volvió a ganar una fecha de la Copa del Mundo en Santiago y al final de la prueba, destacó: "Aquí la verdad que me tratan muy bien siempre y una viene a correr con gusto. Ganar aquí es como ganar en casa. Estar aquí compitiendo a este nivel es una responsabilidad muy grande. Representar a mi país es un orgullo y cada vez que me pongo la camiseta para correr me siento muy feliz".

"Me encanta esta pista. Es una de mis favoritas y una de las mejores del mundo. Es una excelente pista para correr y siempre que vine aquí me llevé buenas experiencias. Siempre trataré de venir a Argentina, espero que sea por mucho tiempo", señaló.