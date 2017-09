Gonzalo Molina: "No pude llegar primero, pero siento como si hubiera ganado"

17/09/2017 -

El sanjuanino Gonzalo Molina obtuvo un segundo puesto histórico en la final de la quinta fecha de la Copa del Mundo y al finalizar la prueba, expresó: "Se siente una felicidad muy grande. Compartimos podio con un compañero de la selección y llevamos a Argentina a lo más alto, con nuestro público. Me pone realmente muy contento. Había confianza en que podíamos llegar al podio. Llegamos despacio, paso a paso. En la final no se me dio la victoria, pero siento como si hubiera ganado, por cómo se dio y por quién terminó ganando la final".

A su vez, el "Chalo" indicó: "Éste es un deporte que se caracteriza por ser de muy pocos segundos. Un mínimo error puede dejarte afuera de competencia. Exequiel (Torres) aprovechó el lugarcito que le quedó. Se metió y terminó quedándose con el triunfo. En lo personal estoy muy feliz, porque pude mostrar mi potencial. Tuve muy buenas largadas y eso me permitió estar siempre adelante".