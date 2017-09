Exequiel Torres: "Todavía no caigo"

Fotos NIVEL. El riojano Exequiel Torres "voló" en la final del Supercross y fue el gran triunfador de la jornada. El primer argentino en ganar entre los hombres

En una jornada histórica para el BMX de la Argentina, Exequiel Torres fue el gran protagonista. Se quedó ayer con la quinta fecha de la Copa del Mundo en Santiago del Estero, y después de su hazaña dialogó con EL LIBERAL. Confesó que fue uno de sus triunfos más importantes y se mostró aún incrédulo.

"La verdad es que se me cruzan muchas cosas por la cabeza. Todavía no caigo. Estoy muy contento. Haber ganado una fecha de la Copa del Mundo es increíble y me llena de felicidad. Es muy importante para nosotros estar en esta competencia y además, ganarla en casa con nuestra gente, es realmente increíble. Algo soñado", destacó Torres a la salida del control antidoping.

"Hay muchas cosas que influyeron para que podamos hacer un 1-2 de argentinos de la final de la Copa del Mundo. A la pista la conocemos muy bien, además, el apoyo de la gente y la confianza que nos dan son cosas que ayudan mucho", destacó.

A su vez, el piloto oriundo de La Rioja declaró: "En todo momento traté de mantenerme a la expectativa, incluso desde la primera curva. Busqué acomodarme adelante y después de la primera curva, sabía que alguna oportunidad de pasar al frente podía llegar a tener. Era clave estar tranquilo y aprovechar la chance, sabiendo que las cosas iban a salir bien. Por suerte pude quedar primero".

"Ganar esta prueba es muy importante. Seguramente se me pueden abrir muchas puertas y los escalones que pueda llegar a subir son importantes. Estoy con muchas fuerzas para lo que queda y para seguir con todo. Me pone feliz todo lo que me está pasando", puntualizó.

"Para mañana (por hoy), las expectativas son las mismas. Físicamente me siento muy bien", cerró.