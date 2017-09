Barcelona lo dio vuelta y se mantiene como líder, con puntaje ideal

Fotos APORTE. Lionel Messi no brilló como en otras ocasiones, pero fue clave al poner la asistencia en el gol del triunfo, anotado por Paulinho.

Barcelona, con goles aportados desde el banco de suplentes, revirtió ayer su partido ante Getafe, al ganarlo 2-1 como visitante tras estar en desventaja, y se convirtió en el líder de la Liga española de fútbol con 12 puntos en cuatro fechas.

Los catalanes encaminaron su victoria en el segundo tiempo con tantos de los ingresados Denis Suárez (17’) y el brasileño Paulinho (39’), asistido por Lionel Messi, quien disputó los 90 minutos en el Coliseo Alfonso Pérez.

El argentino Javier Mascherano tuvo que resignarse a permanecer entre los relevos porque Barcelona había consumido la primera variante en la parte inicial cuando su incorporación estrella, el francés Ousmane Debelé, se lesionó el muslo izquierdo.

En esa primera etapa, Getafe se puso arriba en el marcador con una tremenda volea del japonés Gaku Shibasaki desde la medialuna del área.

Barcelona, tras vencer consecutivamente a Betis (2-0), Alavés (2-0), Espanyol (5-0) y Getafe (2-1), lidera con doce puntos sin compañías, a la espera de la presentación de Real Sociedad (9) mañana ante Real Madrid (5) en Anoeta.

También ayer, en el clásico de la fecha, Levante y Valencia (Ezequiel Garay, titular) empataron 1 a 1 con goles del macedonio Enis Bardhi y Rodrigo para el local y la visita, respectivamente. En tanto, Betis le ganó como local por 2 a 1 a Deportivo La Coruña.

Ganó el Colchonero

Atlético de Madrid, con el entrenador argentino Diego Simeone, festejó ante Málaga, con Esteban Rolón (ex Argentinos Juniors) por 1-0 en el estreno de su estadio Wanda Metropolitano.

Hoy jugarán Alavés vs. Villarreal; Girona vs. Sevilla; Las Palmas vs. Athletic Bilbao y Real Sociedad vs. Real Madrid.