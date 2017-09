Cristian Vega, el único santiagueño que será titular esta tarde en el Ferro

Fotos CONFIANZA. Vega remarcó la importancia de ganar esta tarde: "Va a ayudar mucho en lo anímico y en fortalecer la confianza del grupo y la gente".

El volante Cristian Vega será el único jugador santiagueño titular esta tarde en el debut de Central Córdoba. Y cuando EL LIBERAL le hizo notar este detalle, el "Kily" respondió: "No me había puesto a pensar eso ni tampoco me había dado cuenta. Es una oportunidad única para mí, la tomo con mucha importancia y voy a tratar de representarlos de la mejor manera. Pero a pesar de que los otros chicos no estén citados o estén en el banco, aquí todos somos uno solo y siempre vamos a tirar para el mismo lado".

El jugador bandeño tuvo poca participación en la BN, pero no lo toma como un revancha. "Gracias a Dios tengo la oportunidad de arrancar jugando. Voy a tratar de aprovecharlo al máximo y dejar todo en la cancha. No lo tomo como una revancha si no como un desafío personal de poder tener más minutos que la temporada pasada y seguir creciendo como jugador", dijo.

"Confío mucho en el equipo porque hemos hecho una muy buena pretemporada. En los entrenamientos se ha notado mucha intensidad y ganas del equipo de dar lo mejor de cada uno y estoy confiado en que vamos a hacer un buen partido", continuó palpitando el debut.

"Me imagino un partido duro, trabado. Porque Douglas siempre ha sido un equipo fuerte y conoce la categoría igual que nosotros. Pero confiamos en nuestras armas y vamos a salir a buscar el partido", completó.

Vega imagina un gran marco esta tarde. "Siento que la cancha va a estar llena porque conozco al hincha de Central y se que siempre están alentando y apoyando al equipo. De esa manera, todos juntos tirando para un mismo lado, vamos a andar muy bien", concluyó.