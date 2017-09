Se pone en marcha el operativo revancha

Fotos SOBREVIVIENTE. El volante Israel Coll es uno de los pocos que viene de la temporada pasada y será titular. Hoy actuará como interior junto a Ramírez.

17/09/2017 -

Dicen que el tiempo cura las heridas. Y para cicatrizar la herida que causó en Central Córdoba el descenso, la única forma es volver a ascender a la B Nacional. Y ese operativo, denominado revancha por el propio entrenador Gustavo Coleoni, que se quedó justamente para eso, se pondrá en marcha esta tarde. Desde las 16, el Ferro recibirá a Douglas Haig de Pergamino, por la primera fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Gran expectativa se generó en el barrio Oeste el debut de Central que se producirá esta tarde. Revancha es la palabra más utilizada. No solamente en el cuerpo técnico, también entre los jugadores, dirigentes y, por supuesto, los hinchas. Esos que hoy seguramente colmarán el Alfredo Terrera para brindarle su apoyo al equipo y esperar un estreno victorioso.

"Creo que el equipo no va a cambiar tanto", anticipó el "Sapo" en la entrevista publicada en la edición de ayer de EL LIBERAL. Y el entrenador hace referencia más que nada a la esencia y estilo de juego, ese de proponer siempre ir en busca del arco rival, con mucha voracidad ofensiva. De hecho, el sistema táctico se va a mantener, ya que el DT seguirá apostando al 4-1-4-1, aunque la gran mayoría de los intérpretes cambiaron.

En el arco estará César Taborda, un experimentado arquero que llegó desde San Martín de Tucumán, junto con Alexis Ferrero, en nuevo capitán. El ex River y Huracán, entre otros, formará la dupla central junto a Oscar Sainz. La renovada defensa se completa con los laterales Cristian Díaz y Marcos Sánchez, este último el único sobreviviente del proceso anterior en la última línea, aunque con pocos minutos. Hay que hacer la salvedad de que Hugo Vera Oviedo, que terminó jugando la temporada pasada, iba a ser el lateral derecho titular, pero el viernes recién se percataron de que debe purgar una fecha de suspensión (10 amarillas) por lo que lo sustituirá Díaz, que llegó de Gimnasia de Jujuy.

El volante tapón será Cristian Vega, otro del proceso anterior que casi no jugó y ahora tendrá su gran chance. Los volantes interiores serán dos nuevos: Diego Bucci (otro ex Santo) y Alfredo Ramírez (vino de Juventud Unida de Gualeguaychú). Como extremos estarán el cordobés Leandro Vella (ex Instituto) e Israel Coll, que ya estuvo la temporada pasada pero no se pudo afianzar. Y la referencia de área será Matías Zbrun, que alternó con Miranda en la BN.

El rival

Enfrente estará un Douglas Haig que también viene de sufrir en carne propia el descenso. Y al igual que el Ferroviario, su objetivo es volver en lo inmediato a la segunda categoría del fútbol argentino.

En ese proceso, también se parece a Central, ya que mantuvo la base, pero incorporó varios refuerzos. Entre ellos, Pablo Mazza, un ídolo que regresa al "Fogonero", pero que hoy no estará ni siquiera en el banco de relevos porque lleva apenas una práctica con el equipo que dirige Mauricio Levato. Otro que no estará, por una lesión, es el volante Diego Levato, símbolo de este equipo. La única duda del DT está en el mediocampo ya que aún no se decidió entre Facundo Cejas o Luciano Bersano.