Fotos Ale Maglietti: "Jonás no es celoso"

17/09/2017 -

-¿Qué sensaciones te embargan cuando formas parte de un jurado para elegir a la Reina Provincial de los Estudiantes?

-Cuando vivía en Formosa, yo fui Reina del Colegio Nacional, al que iba. Más allá de todo, es muy hermoso todo lo que significa lo previo. Yo me ilusionaba muchísimo cada vez que llegaba la primavera, algo tan hermoso que tiene que ver con la fiesta para los jóvenes, para los estudiantes. Yo contaba los días esperando que llegara el 21 de septiembre.

-¿Cómo vives tu presente?

-Gracias a Dios, con muchísimo trabajo, haciendo de todo un poco en cuanto a emprendimientos personales también. Todo esto me ha ido cambiando un poco el panorama de mi vida. Ahora, estoy entrenándome como emprendedora (tiene, en Buenos Aires, una empresa de electrofitnes). Estoy súper contenta, ocupándome de todo y con ganas de que crezca. Además, hacer lo que siempre me gusta: venir al interior, como ahora que estoy en Las Termas, que es una ciudad que me fascina, me encanta, la pasó re bien.

-¿Cómo tomas cuando te dicen que sos la mujer más linda, más sexie, más deseada del país?

-Con mucho agradecimiento. La verdad, me da mucha ternura, mucha buena onda. Por ahí, uno no se espera que le digan eso, pero me siento muy agradecida cuando me lo dicen.

-¿Cómo vive Jonás tu alta exposición y tus osadas produccio nes fotográficas?

-Él es tranquilo, súper tranquilo. Para nada celoso. Lo vive con súper naturalidad. Nos llevamos súper bien. Nunca discutimos por nada. Él entiende mi trabajo. Ahora, él está concentrado porque juega. Siempre nos apoyamos un montón. Es tranquilo y entiende que mi futuro tiene que ver con lo que hago. Siempre estamos apoyándonos el uno al otro. Nos amamos y nos gusta el fútbol.

-A propósito del fútbol, ¿cómo es esto de ser "La voz del Monumental"? -Este año, en conmemoración por el Día de la Mujer, cada equipo de fútbol eligió una hincha para que sea la voz del estadio por un día. Yo soy hincha de River y me eligieron. Fue increíble la experiencia. La pasé bárbaro. La gente de River se portó de maravillas. Hablar en el Monumental, con toda la gente, me puso nerviosa.