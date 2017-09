Esta noche será la gran gala de los Emmy

17/09/2017 -

La 69ª edición de los Emmy de la Academia de Televisión estadounidense, que premian a lo más destacado del aire, cable y streaming de ese país, podrá verse hoy, a las 20 a través de TNT. El western de ciencia ficción de HBO "Westworld" y el clásico de variedades y humor "Saturday Night Live" lideran las nominaciones con 22 candidaturas cada uno, seguidos del éxito de Netflix "Stranger Things" y de "Feud: Bette and Joan" con 18 y de "Veep" con 17. Sin "Game of Thrones" en carrera, ya que el retraso en el estreno de la temporada de este año lo dejó fuera del período de consideración de la Academia, el premio a mejor drama estará entre "Stranger Things", "The Crown", "House of Cards", "Better Call Saul", "Westworld" y "This is us". Entre las comedias la favorita es "Atlanta" (FX), que competirá con "Veep" (HBO) y "Modern Family" (Fox), "Master of None" (Netflix), "Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix) y "Silicon Valley" (HBO).