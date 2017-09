Sofía, una "prostituta" sin pelos en la lengua

17/09/2017 -

Tiene 30 años y mucha gente la sigue definiendo como "la hija de Moria Casán", pero tiene nombre y apellido propios: Sofía Gala Castiglione quien el jueves regresa a la pantalla grande como protagonista de "Alanís", la última opus de Anahí Berneri, donde sorprende en la piel de una prostituta y con la que viajará al próximo Festival de San Sebastián. La actriz, que fue dirigida por Francis Ford Coppola en "Tetro", coprotagonizó con Viggo Mortensen "Todos tenemos un plan" y actualmente en teatro encabeza "La empresa siempre perdona", fue convocada por Berneri para interpretar a Alanís, un personaje demandante ya que es mujer, madre, prostituta, victima del entorno, de la hipocresía de la sociedad que todavía no resuelve la problemática de esa profesión.

¿Qué relación observás entre la intensidad de "Un año sin amor", primera película de Berneri, y "Alanís"?

Lo que tiene de bueno el cine de Anahí es que logra una crudeza, hay una realidad, más allá de la relación que esta historia tenga que ver con aquella primera de ella, y que tiene relación directa con su cine, algo crudo y real que en buena medida parece documental, más allá de que sea una ficción y estés viendo actores. Muestra muy crudamente los mundos que te está queriendo contar.

No hay una intriga, sino un suspenso a propósito de que tan bien o mal puede terminar su recorrido esta mujer.

Creo que es una ventana que te abre tres días en la vida de esta mujer. Es bueno que no tenga algo cotidiano en eso de cómo se manejan las películas, un conflicto y un suspenso de cómo se va a resolver. En ese sentido tiene algo del cine de Jim Jarmusch. En "Flores rotas" te muestra una secuencia que no empieza ni termina el conflicto de lo que está hablando, sino te abre una ventana para que vos entres, te metas en la historia y en el mundo que te está planteando.

Frontal

Te relacionan siempre con una chica que "no tiene pelos en la lengua". ¿Cómo te llevás con esa idea?

No me lo planteo mucho. No es un personaje que tenga planeado para los medios o algo así. No sé si me beneficia o me perjudica. Creo que los medios explotan eso de mi rebeldía. Ya no hago eso para salir en programas de televisión y decir ‘...me gustan las mujeres’. No me siento ni una rebelde ni una transgresora en mi vida. Me gusta hacer la mía sin importarme lo que piensan los demás y tratar de ser lo más sincera posible, porque si no uno termina siempre complaciendo a los demás.