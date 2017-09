Alejandra Maglietti disfruta de "trabajar en el interior"

17/09/2017 -

-¿Qué rescatas y qué desechas de todo lo vivido hasta ahora?

-Rescato el haber podido conocer toda la Argentina. Disfruto muchísimo viajar, los fines de semana, por mi país. Me gusta mucho estar con la gente del interior porque me siento en casa. El estar en las ciudades grandes es como que me cansa, y descanso cuando vengo a trabajar al interior. Me gusta mucho trabajar, y es algo que no lo puedo dejar. Soy una agradecida de poder trabajar en lo que amo, desde mi profesión de modelo hasta de abogada, panelista y ahora como emprendedora.