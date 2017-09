Nicole está furiosa con quienes critican su romance

17/09/2017 -

Aparecieron las fotos que confirman el romance entre Nicole Neumann y Facundo Moyano . Después de que ella se embarcara sola rumbo a Madrid, como para engañar a los fotógrafos, un casual paparazzi se encargó de retratarlos durante una cena, en un exclusivo restaurante español y compartió las instantáneas en las stories de Instagram.

Lejos de los conflictos, la top model y el hijo del titular del sindicato de camioneros se mostraron tímidos en un principio, luego no dudaron en demostrar su pasión con un beso que quedó eternizado en el lente del paparazzi.

Enojada por las opiniones sobre su viaje y las críticas de muchas mujeres diciendo que deja a sus hijas, Nicole Neumann tuiteó desde Madrid, tras la foto del beso: "‘¿Juzgar porque viajo por tercera vez sola en 8 años después que nació mi primera hija y nunca antes de los 2 años de cada uno? ¿En serio esto? ¿El finde que están con el papá?", escribió.

Además, preguntó, con tono irónico, si no podía recomponer su vida amorosa tras la separación del futbolista Fabián Cubero: "Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este, Salta y Miami... me separé hace cinco meses y después de un año de crisis. ¿No puedo conocer a alguien?", dijo.

"Voy a empezar a twitear mi minuto a minuto con mis hijas así suman horas y dejan de hablar huevadas, yo no vivo para el afuera ni para mostrar", señaló en la red social.

"Trabajo desde los doce, siempre viajando por trabajo, en nueve años es mi tercer viaje de cuatro días por placer (fuera del plan familiar). ¡Saquen promedios! ¡Gracias y sean felices juzgando! Que vida pobre, aburrida e ignorante", se despachó furiosa Neumann en Twitter.

Antes de comenzar esta mini luna de miel, Nicole aprovechó para dedicarle unas irónicas declaraciones a su ex pareja sobre su papel de madre y sobre los rumores que relacionan a Cubero con varias mujeres del ambiente artístico. "¿Qué es mejor? ¿Que se te relacione con varios nombres (¿cuánto tiempo?) o con uno sólo que se adapta a TUS tiempos? Manejalo". Este comentario es en clara alusión a la cantidad de mujeres con las que se relaciona a su ex pareja (Noelia Marzol, Barbie Vélez y la ex modelo canadiense Magalí Auger, entre otras).