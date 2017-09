La oposición pide garantías para iniciar un diálogo en Venezuela

Fotos POSICIÓN. El presidente de la AN, Julio Borges (izq.) y el diputado Luis Florido explican la postura de la oposición.

17/09/2017 -

CARACAS, Venezuela. La oposición venezolana aseguró que no iniciará un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro hasta que éste no le dé garantías de que se cumplirá la agenda planteada en las conversaciones en República Dominicana, y señaló que el proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el oficialismo.

Esta semana, representantes del Gobierno de Venezuela y su oposición política se reunieron en la capital dominicana en la fase inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo en la nación petrolera, que atraviesa una grave crisis económica, política y social.

El diputado venezolano y negociador opositor para estas conversaciones, Luis Florido, dijo que, hasta ahora, los encuentros que hubo en Santo Domingo, bajo la invitación principal del presidente dominicano, Danilo Medina, han sido exploratorios.

"Nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno", señaló al tiempo que insistió en que no habrá negociación hasta que se acuerden las condiciones propuestas.

Según Florido, la oposición presentó una agenda y no se saldrá de ella ya que, dijo, representa las aspiraciones de los venezolanos.

Entre las condiciones planteadas en la mesa al Gobierno detalló la realización de elecciones presidenciales transparentes con un Poder Electoral nuevo, además de garantes y observadores internacionales de estos comicios.

Asimismo, se incluyen garantías para quien resulte escogido en esta elección y para quienes sean electos como gobernadores en las próximas elecciones regionales que se celebrarán el 15 de octubre.

También la liberación de "presos políticos" y la situación de los exiliados y la restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -declarada en desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia-, y la atención a la "emergencia humanitaria que viven los venezolanos".