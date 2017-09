Conjuntivitis pediátrica

Hoy 22:34 - La conjuntivitis es la inflamación de la capa más superficial del ojo, que recubre la cara interna de los párpados y la parte blanca del ojo (esclerótica). La forma más común es la conjuntivitis catarral, bacteriana o viral. Se presenta en cualquier edad durante la infancia, con ojo rojo, leve edema de párpado y secreción que puede ser purulenta (amarillo verdosa) en las bacterianas o líquida en las virales. Tratamiento El tratamiento es a base de colirios con antibióticos, a veces con corticoides y fundamentalmente la higiene. En el bebé, la conjuntivitis puede deberse a obstrucción de la vía lagrimal, que es cuando el conducto que lleva las lágrimas y desemboca en la nariz, se encuentra obstruido. Se trata de niños que presentan lagrimeo y desarrollan conjuntivitis a repetición. En estos casos se espera hasta los 6 meses de vida y si el cuadro no se resolvió espontáneamente, se procede al sondaje lagrimal (destapar el lagrimal). Hasta tanto se define el sondaje, la conjuntivitis se trata con colirios antibióticos. En algunos casos, se puede producir una dacriocistitis que es la infección del saco lagrimal, con edema y enrojecimiento en la zona entre el ojo y la nariz. Este cuadro puede requerir internación para su tratamiento con antibióticos endovenosos. Tipos Otra forma de conjuntivitis en el niño, más frecuentemente en los bebés, es la conjuntivitis seudomembranosa, de origen bacteriano o viral. Se produce porque la secreción se deposita en la cara interna del párpado y forma una capa que se adhiere a la conjuntiva. En este caso el niño presenta leve edema de párpados y la conjuntivitis no responde al tratamiento habitual con gotas. Se debe revertir (dar vuelta) el párpado y se procede a extraerlas con un hisopo. La conjuntivitis epidémica por adenovirus es un tipo de conjuntivitis viral, que puede asociarse a angina y fiebre. Es un cuadro unilateral, con mucha fotofobia y sensación de cuerpo extraño y presenta además un ganglio (adenopatía) preauricular (delante de la oreja). Puede presentarse en cualquier momento de la infancia. Se trata con colirios antibióticos y corticoides, para aliviar los síntomas. En niños en edad escolar puede verse la conjuntivitis alérgica (conjuntivitis papilar), cuando se revierten los párpados, se ven unas formaciones (papilas) sobreelevadas y redondeadas que son sumamente molestas y causan intensa fotofobia y lagrimeo. Es un cuadro que tiende a recidivar. Se trata con colirios con corticoides o antiinflamatorios no esteroides.