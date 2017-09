Fotos Amenazó con incendiar un colectivo por celos

18/09/2017 -

Una pareja santiagueña habría protagonizado un escándalo en un micro de larga distancia cuando regresaban a su casa desde Buenos Aires. Aparentemente tuvo que intervenir Gendarmería y los hicieron descender en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Fuentes policiales deslizaron que el incidente se habría registrado ayer, en horas del mediodía, en una unidad que regresaba de Capital Federal a Santiago del Estero. Todo transcurría normalmente, hasta que una mujer que sería de Añatuya, comenzó a hacerle una escena de celos a su marido. La mujer habría comenzado a recriminarle a los gritos que supuestamente estaba mirando a otra pasajera. No conforme con ello habría comenzado a lanzar botellas y bandejas del refrigerio. Fuera de sí, la protagonista del escándalo, habría comenzado a amenazar de muerte a la supuesta tercera en discordia, mientras su marido trataba de calmarla y negaba las acusaciones. La pasajera señalada miraba atónita toda la situación. Algunos testigos afirmaron que la mujer que inició el conflicto no estaba en sus cabales. Ante tamaño cuadro y para tratar de calmar los ánimos, el chofer del micro habría tratado de interceder, pero la mujer añatuyense no entraba en razones y redobló la apuesta: amenazó con prender fuego todo el micro y que nadie se iba a bajar. Aparentemente el conductor del micro alertó de la situación a las fuerzas de seguridad y Gendarmería Nacional los detuvo en un control a la altura de la ciudad de Rafaela. Allí se vivieron momentos de tensión mientras "negociaban" con la mujer para apaciguar los ánimos y finalmente terminaron convenciéndola para que descendiera junto con su pareja, para que aguardara otro colectivo y los demás pasajeros del transporte pudiera seguir su viaje.